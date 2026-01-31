5.6 مليارات درهم إيرادات «غذاء القابضة» 2025 بنمو 13.5 %

أعلنت شركة غذاء القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة «2 بوينت زيرو»، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ونمت إيرادات المجموعة 13.5 % على أساس سنوي إلى 5.6 مليارات درهم، مدفوعةً بنمو وتوسع أعمال المجموعة عبر قطاعاتها الرئيسية. وارتفع إجمالي الأرباح 23.5 % على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم، في حين نمت الأرباح التشغيلية 39.4 % لتبلغ 318.7 مليون درهم خلال 2025، مدفوعة بالنهج المنضبط في التسعير، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين مزيج المنتجات.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: «شكل عام 2025 محطة مفصلية تميزت بالتنفيذ المنضبط والتقدم المدروس عبر مختلف قطاعات عمل المجموعة.

وعملنا على تعزيز منصاتنا الأساسية من خلال عمليات دمج مدروسة، شملت تأسيس مجموعة مزارع العين، ودمج مزرعة الجزيرة للدواجن مع شركة المزارع العربية، ما عزز منصتنا المختصة في قطاع البروتين ومنتجات الألبان. كما أعدنا هيكلة عملياتنا الزراعية وإنتاج الأغذية الطازجة عبر نقل الهاشمية إلى مجموعة «إن آر تي سي»، إلى جانب توسيع عروضنا في المنتجات الطازجة والعضوية من خلال الاستحواذ على «رايب أورغانيك» للمنتجات العضوية».