14 % حصة الهند من الزوار الدوليين للإمارات

تصدّرت الهند الأسواق المصدرة للزوار إلى دولة الإمارات، مستحوذة على 14 % من إجمالي الزوار الدوليين، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها الإمارات لدى السوق الهندي، ويؤكد قوة الروابط السياحية والاقتصادية بين البلدين، إلى جانب نجاح السياسات السياحية الوطنية المرنة في استقطاب الزوار من هذا السوق الحيوي.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن حركة الطيران بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تشهد نشاطاً كبيراً.

حيث يبلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين مدن البلدين نحو 1231 رحلة أسبوعياً، تشغلها الناقلات الوطنية في كلا البلدين، بما يعكس مستوى الطلب المرتفع، وقوة الترابط الجوي بين الجانبين.

وبحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، مع معالي رام موهان نايدو كينجارابو، وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران، وتطوير الشراكة الثنائية بما يدعم النمو الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.