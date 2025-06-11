شراكة بالتعاون مع ماريوت العالمية لتطوير مشروع في جزيرة الريم بـ 1.6 مليار درهم

أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات عن إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة ساس العقارية، لتطوير أول مشروع متكامل لها، وهو عبارة عن مساكن فاخرة ذات علامة تجارية مرموقة بقيمة 1.6 مليار درهم في جزيرة الريم - إمارة أبوظبي، على أن يحمل المشروع توقيع سلسلة الفنادق الفخمة «أوتوغراف كولكشن» من ماريوت.

وقال طارق نزال، المدير العام لرويال للتطوير القابضة، على أول محطة رئيسية في مسيرة الشركة: «نفتخر بتعاوننا مع ساس العقارية لتطوير أول مشروع مساكن فخمة يحمل اسم «أوتوغراف كولكشن» في أبوظبي، فهي من الشركات الرائدة والمتميزة في مجال تطوير المشاريع العقارية الفاخرة في الإمارات. ويجسد هذا التعاون الثقة الكبيرة باسم رويال للتطوير وبقدرتها على تسليم مشاريع عقارية استثنائية، لا سيما المساكن الفاخرة ذات العلامة التجارية المرموقة. كما يشكل تعاوننا مع ماريوت طليعة المشاريع العقارية الفخمة، التي سنبرز من خلاها قدراتنا على الابتكار والإبداع والتنفيذ بدقة واحترافية في إطار سعينا الدائم للارتقاء بمعايير الرفاهية وإثراء حياة الأفراد».

من جانبه قال أحمد بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة ساس العقارية: «يسعدنا أن نطلق هذا المشروع الاستثنائي، بالتعاون مع رويال للتطوير القابضة وفنادق «أوتوغراف كولكشن» من ماريوت. هذه هي المرة الثانية التي نتعاون فيها مع ماريوت، ما يعبر بوضوح عن رؤيتنا المشتركة والتزامنا بأعلى معايير الجودة في تطوير مشاريع المساكن ذات العلامة التجارية وتوفير التجارب السكنية المختارة بعناية فائقة. لقد راكمنا خبرات عديدة وبنينا سمعة قوية في سوق أبوظبي العقاري، لا سيما من خلال عدد من المشاريع التي قمنا بتطويرها على جزيرة الريم، واليوم نحن مسرورون بتعزيز دورنا في تنمية هذا المجتمع النابض بالحياة، الذي يعتبر من أهم الوجهات للسكن الراقي وأكثرها حيوية وطلباً في العاصمة الإماراتية. هدفنا من خلال هذا المشروع الجديد أن نترك بصمتنا على المشهد العقاري المتغير، ونقدم أسلوب حياة فريداً يعكس مقاربتنا المتميزة لمفاهيم الفخامة والتصاميم المتميزة والحياة الهادفة».

كما صرح سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الخاصة بالمشاريع الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في شركة ماريوت الدولية قائلاً: «نعتز بتعاوننا مع رويال للتطوير القابضة وساس العقارية لنشيد معاً أول مشروع مساكن فاخرة يحمل اسم سلسلة فنادق «أوتوغراف كولكشن» في أبوظبي. علامتنا التجارية معروفة برؤيتها المُبدعة وتصاميمها الملافتة، وكل عقار يندرج ضمن محفظة «أوتوغراف كولكشن» المتنامية يمزج بين هذه المفاهيم باحترافية وأناقة، ليتميز بأجوائه الحصرية وتفاصيله الأصيلة وتجاربه الفريدة من نوعها».