الذكاء الاصطناعي والروبوتات يرسخان إنتاجية الشركات الإماراتية

شكّل اليوم الأخير من فعاليات معرض «جلفود 2026»، أمس، محطة مهمة لاستعراض أحدث التوجهات العالمية في قطاع الصناعات الغذائية، مع تركيز لافت على دور التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في تعزيز كفاءة الإنتاج، ودعم استدامة سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع أمام الشركات الوطنية.

وفي هذا السياق، تتجه الشركات الإماراتية بشكل متزايد إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع الإنتاجية ودعم الابتكار، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال فريد الحسني، المدير التنفيذي لمجموعة شركات حسني، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش فعاليات اليوم الأخير من «جلفود»، إن المجموعة بدأت رحلتها عام 1912 بافتتاح أول محل لبيع الاحتياجات الغذائية في دبي، قبل أن تتوسع تدريجياً لتصبح اليوم واحدة من كبريات المجموعات الوطنية العاملة في قطاعات متعددة، تشمل المواد الغذائية، والمواد التصنيعية، ومواد التعبئة والتغليف.

وأوضح أن المجموعة تضم أكثر من 45 شركة ومصنعاً، وتعمل في مختلف القطاعات، مع تصدير منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، مشيراً إلى امتلاكها 33 مصنعاً متنوعاً داخل الدولة، إلى جانب مصانع خارجها، تغطي مجالات تشمل الصناعات الغذائية، ومنتجات التعبئة والتغليف، ومنتجات التنظيف وغيرها.