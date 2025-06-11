بيع ثاني عقار «مُرمّز» عبر«بريبكو مِنت» في دبي خلال دقيقتين

شهدت دبي اليوم الأربعاء بيع ثاني عقار مُرمّز خلال دقيقتين من طرحه في السوق عبر منصة «بريبكو مِنت» بقيمة 1.5 مليون درهم، تم إطلاق «بريبكو مِنت» كمبادرة مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركة «بريبكو»، وبترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA).

يُدار مشروع ترميز العقارات ضمن إطار تنظيمي وضعته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي Real Estate Sandbox. وتُدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند (Zand Bank) دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن.

وقد دخلت المنصة التاريخ من خلال تنفيذ أول صفقة عقارية مُرمّزة بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فاتحةً الباب أمام فئة أصول جديدة للمقيمين في دولة الإمارات.

وأصدرت دائرة الأراضي والأملاك شهادات ملكية رمزية للمجموعة الأولى من المستثمرين، ما يمثل اعترافاً رسمياً بهذا الشكل الجديد من الملكية المعتمدة على البلوك تشين. وتمثل هذه الخطوة التنظيمية لحظة فارقة في ترسيخ مفهوم الترميز العقاري ضمن الإطار القانوني المتكامل لدبي.

تستهدف «بريبكو منت» المستثمرين المتمكنين تقنياً، وجيل الألفية، والمشترين لأول مرة، وتتيح لهم تجربة ملكية رقمية للعقارات من خلال منصة إلكترونية يسهل الوصول إليها عبر الهاتف المحمول، مما يحوّل العقارات من فئة أصول تقليدية بطيئة الحركة وتحتاج لرأس مال كبير، إلى استثمارات مرنة، ومفتوحة أمام الجميع.

والعقار الجديد عبارة عن شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في «كنسينغتون ووترز»، بمدينة محمد بن راشد، تُعرض بسعر مخفّض مقارنةً بقيمتها السوقية المقدّرة والبالغة 1.875 مليون درهم، ما يمنح المستثمرين قيمة فورية ومكاسب مباشرة من خلال ملكية جزئية تبدأ من 2,000 درهم فقط، ما يجعل الاستثمار في عقارات دبي في متناول جيل جديد من المستثمرين.

واستقطب العقار الأول، وهو شقة من غرفتي نوم في «بزنس باي»، 224 مستثمراً من أكثر من 40 جنسية، بمتوسط استثمار بلغ 10,714 درهماً. وتم إدراج العقار بسعر 2.4 مليون درهم، أي أقل من تقييم دائرة الأراضي والأملاك البالغ 2.89 مليون درهم، وقد تم تمويله بالكامل خلال يوم واحد فقط، ما يعكس الطلب القوي على منتجات عقارية شفافة، مدعومة بالتكنولوجيا، وتمنح قيمة حقيقية.