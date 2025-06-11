إعمار العقارية توسع خدماتها للمستثمرين بإطلاق منصة «فيوم» الرقمية

أطلقت شركة إعمار العقارية منصتها الرقمية الجديدة «فيوم»، في خطوة تعد تحولاً نوعياً في عمليات بيع العقارات والمنازل التابعة لإعمار، وقد جرى تصميم المنصة بعناية، لتواكب تطلعات المستثمرين ومالكي العقارات، من خلال توفير تجربة بيع متكاملة تتسم بالسلاسة والشفافية، وتوفر للمستخدمين تجربة تتميز بالتحكم الكامل، والوضوح، والسهولة في كل عملية. وضمن رؤيتها المستقبلية تعتزم «فيوم» توسيع خدماتها لتشمل إدراج العقارات للإيجار، إلى جانب إطلاق تطبيق ذكي مخصص، ما يعزز رؤيتها لفتح آفاق جديدة في سوق دبي للعقارات.

ومن خلال منصة «فيوم» يحظى المستخدمون بتحكم كامل في عملية إعادة البيع، بما يشمل إنشاء القوائم وتحميل صور العقارات والتواصل المباشر مع مستشاري العقارات، وكل ذلك عبر واجهة سهلة الاستخدام. وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي لشركة إعمار، إذ توفر بديلاً أكثر راحة وسلاسة لطرق إعادة البيع التقليدية، ما يثري بدوره تجربة المستثمرين والمُلّاك.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار في تعليق له حول إطلاق منصة «فيوم»: «مع التطور والتغير الكبير الذي يحصل في سوق العقارات يجب علينا بدورنا أن نواكب هذه التغيرات ونتطور معها».

وأضاف: «فيوم ليست فقط منصة رقمية، إنها رؤية جديدة تمنح عملاءنا الحرية الكاملة لبيع العقار بسهولة وشفافية تامة».

ومع الانتعاش المستمر في سوق دبي العقارية تأتي منصة فيوم لتعالج التحديات التقليدية،التي يواجهها المستخدمون، مثل التناقضات في الأسعار وغياب الشفافية وضعف التواصل بين الأطراف، كما تمنحهم تجربة شفافة وسلسة، تسهم في صفقات أكثر إنصافاً ووضوحاً.

وقد تم إطلاق منصة فيوم رسمياً، لتكون متاحة على مستوى العالم، في خطوة تعكس التزام إعمار بتوفير حلول متكاملة، تغطي عمليات البيع، من الشراء إلى إعادة البيع، وحتى التأجير لاحقاً.