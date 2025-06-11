«خزنة» تتعاون مع «إنفيديا» لتسريع تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

في خطوة تعكس نموّ الطلب المتسارع على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كشفت خزنة داتا سنتر، الشركة الرائدة عالمياً في مجال البنية التحتية الرقمية واسعة النطاق، اليوم، عن شراكة استراتيجية مع «إنفيديا»، تهدف إلى تطوير مصانع مخصّصة للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي هذا التعاون البارز في أعقاب الزيارة الاستثنائية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شهدت الإعلان عن مشروع مشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، لإنشاء مجمّع للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات. ويمثل التعاون بين «خزنة» و«إنفيديا» دلالة واضحة على عمق العلاقات المتنامية بين المنطقة وكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، لرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وفي إطار هذه الشراكة، اعتمدت «إنفيديا» تصميم الجيل الجديد من منشآت «خزنة»، المصممة خصيصاً لدعم بنية إنفيديا بلاكويل. وستدمج مشاريع «خزنة» الحالية والمستقبلية مخططات متوافقة مع تقنيات «إنفيديا»، لتصبح هذه المواصفات معياراً أساسياً يُعتمد عليه في دعم أحمال العمل المسرّعة بوحدات معالجة الرسومات الحديثة.

وتخطط «خزنة» لتشييد معظم قاعات البيانات المستقبلية بسعات تصل إلى 50 ميجاوات، إلى جانب تطوير مجمّعات ذكاء اصطناعي بسعة تصل إلى 250 ميجاوات لكلّ منها. ومن المزمع أن تضمّ البنية التحتية للمجمّع الإماراتي الأمريكي الجديد للذكاء الاصطناعي عدداً من هذه القاعات، مما يُعزز موقع دولة الإمارات بين أبرز مراكز الذكاء الاصطناعي العالمية من حيث التطور والكفاءة.

وتواصل «خزنة» توسيع نطاق حضورها الجغرافي بسرعة في مناطق متعددة تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مع خطط لرفع السعة إلى 1 جيجاوات في دول منها فرنسا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، مصر، تركيا، وكينيا.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـ«خزنة داتا سنتر»: «يدخل العالم حقبة جديدة من الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، وتتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها لريادة هذا المجال. وفي هذا الإطار، يمثل تعاوننا مع إنفيديا خطوة جريئة نحو توفير بنية تحتية عالية الأداء وجاهزة للمستقبل على نطاق غير مسبوق. ويُعزز هذا التعاون دعمنا لطموحات دولة الإمارات في تحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي».