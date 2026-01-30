دانوب بروبرتيز وريزوان ساجان يعلنان تعيين أسطورة الكريكيت بريت لي سفيراً عالمياً

أعلنت دانوب بروبرتيز، التابعة لمجموعة دانوب الرائدة في دولة الإمارات، عن تعيين نجم الكريكيت الأسترالي العالمي بريت لي سفيرًا عالميًا رسميًا للعلامة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحضور الدولي للشركة وتوسيع نطاق تفاعلها مع الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التعاون ليشكّل محطة مفصلية في مسيرة دانوب، حيث سيسهم الحضور العالمي والمصداقية الكبيرة التي يتمتع بها بريت لي في إيصال القيم الجوهرية للشركة، والمتمثلة في الأداء المتميز، والموثوقية، والابتكار، مع ترسيخ مكانتها كمطور عقاري عالمي يتطلع إلى المستقبل.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بالارتباط بشخصيات تجسد التميز والمصداقية وروح الفوز. إن المسيرة المهنية لبريت لي تعكس ثقافة مجموعة دانوب القائمة على النمو المستدام وصناعة القيمة على المدى الطويل. ومع توسعنا المستمر على الساحة العالمية، ستلعب هذه الشراكة دورًا محوريًا في تعزيز سرديتنا التجارية وبناء علاقات أعمق مع عملائنا ومستثمرينا وشركائنا حول العالم."

من جانبه، أعرب بريت لي عن سعادته قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى دانوب بروبرتيز والسيد ريزوان ساجان كسفير عالمي للعلامة. لقد بنت دانوب سمعة قوية ترتكز على الثقة والابتكار والالتزام الصارم بالتنفيذ. إن خطة الدفع الرائدة بنسبة 1% شهريًا أحدثت تحولًا حقيقيًا في السوق، وعند دمجها مع الشقق المفروشة بالكامل، والتسليم قبل المواعيد المحددة، والمفاهيم السكنية المرنة، فإنها تضع دانوب والسيد ريزوان ساجان في موقع الريادة وصناعة الاتجاهات في القطاع العقاري. أنا متحمس لأن أكون جزءًا من هذه الرحلة الملهمة."

ومن خلال دعم بريت لي للمبادرات الترويجية وبناء العلامة التجارية، تهدف دانوب بروبرتيز إلى تعزيز الارتباط مع الجماهير العالمية، وترسيخ سمعتها كمجموعة عقارية عالمية جاهزة للمستقبل.