«إمباور» تنال 3 جوائز عالمية لريادتها في قطاع تبريد المناطق

فازت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بثلاثة جوائز عالمية منها جائزتان ذهبيتان عن فئتي «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها» لخدمات تبريد المناطق خارج أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى جائزة الابتكار الفخرية عن استخدام تقنيات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة محطات تبريد المناطق، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA2025) – الحدث الأكبر من نوعه عالميًا – الذي استضافته مدينة مينيابوليس في الولايات المتحدة الأميركية مؤخرًا، بمشاركة واسعة من الوفود والخبراء والمتخصصين في قطاع تبريد المناطق من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت الجمعية الدولية لطاقة المناطق أن فوز «إمباور» بالجائزتين الذهبيتين جاء عن جدارة واستحقاق، مشيرةً إلى أن هذه هي المرة الحادية عشرة التي تحصد فيها المؤسسة هاتين الجائزتين، بعد أن سبق وفازت بهما في أعوام: 2005، 2007، 2016، 2017، 2018، 2019، 2021، 2022، 2023، و2024. كما حصدت «إمباور» أكثر من 20 جائزة في فئات متعددة منذ تأسيسها، إلى جانب جوائز أخرى في مؤتمرات دولية مختلفة.

وفي هذا السياق، قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «نفخر بحصولنا على هذه الجوائز العالمية المرموقة التي تمثل تتويجًا لسنوات من العمل المتواصل والابتكار، وهي ليست مجرد اعتراف بإنجازاتنا، بل دليل على ثقة المجتمع الدولي في نموذج عملنا ورؤيتنا المستدامة. إن الفوز بجائزتين ذهبيتين وجائزة فخرية للابتكار يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل أكثر كفاءة وذكاء في قطاع تبريد المناطق.»

«لقد تبنّينا في»إمباور«استراتيجية تعتمد على الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، من أجل تحسين أداء محطاتنا وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. هذه الاستراتيجية لا تسهم فقط في خفض البصمة الكربونية، بل ترفع أيضًا من جودة الخدمات المقدّمة لعملائنا وتضمن استمرارية التميز في الأداء التشغيلي.»

«كما أن هذه الجوائز تعكس روح العمل الجماعي التي تميز فرق»إمباور«في جميع الإدارات، والذين يعملون بتفانٍ لتحقيق أهداف المؤسسة وتعزيز مكانتها كمزوّد رائد عالميًا لخدمات تبريد المناطق. أود أن أوجه شكري العميق لكل فرد في المؤسسة، فهذه الجوائز هي ثمرة تعاونهم وجهودهم المتواصلة.»

«ونحن في»إمباور«لا نعتبر الابتكار خيارًا، بل جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية. وسنواصل التوسع والتطوير من أجل دعم مسيرة الاستدامة البيئية وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار في البنية التحتية والطاقة النظيفة. رؤيتنا واضحة، وهي أن نكون شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة لمدننا ومجتمعاتنا.»