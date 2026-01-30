«ماجلان كابيتال» تطلق صندوق تحوّط بـ 975 مليون دولار في دبي

أطلقت شركة ماجلان كابيتال، مدير الاستثمار المتنوع الذي يتخذ من دبي مقراً له، صندوق تحوط متعدد الاستراتيجيات بقيمة 975 مليون دولار، في دبي، ليحمل اسم صندوق ماجلان للعائد المطلق SPC، الذي سيجمع بين مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الاستثمارية، التي تشمل الاقتصاد الكلي العالمي، وائتمان الأسواق الناشئة، والاستثمار في الأسهم باستراتيجية الشراء فقط، واستراتيجية الشراء والبيع على المكشوف.

وصمم الصندوق الجديد لتوليد عوائد غير مترابطة ومعدلة حسب المخاطر، من خلال استهداف أوجه القصور في السوق الناتجة عن عوامل هيكلية وسلوكية، وعوامل تتعلق بالسيولة.

ويمثل الإطلاق توسعاً كبيراً مقارنة بالخطط الأولية للشركة في شهر أغسطس 2024، حينما كشفت عن إطلاق تمهيدي لصندوق تحوط متعدد الاستراتيجيات بقيمة 700 مليون دولار.

ويرتكز الصندوق حالياً بالكامل على رأس مال داخلي من المالك المستفيد النهائي للشركة، وهي هيكلة أكدت الشركة أنها تبرهن على وجود توافق قوي في المصالح بين الإدارة والمستثمرين المستقبليين.