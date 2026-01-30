346 مليون درهم أرباح «الإمارات لتعليم القيادة»

أعلنت شركة الإمارات لتعليم القيادة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية القوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وارتفعت الإيرادات إلى 770 مليون درهم مقارنة بـ 513 مليون درهم في 2024، محققة نمواً سنوياً 50 %. وسجل الربح قبل الضريبة نمواً 30 %، إلى 403 ملايين درهم، مقابل 310 ملايين درهم في العام السابق، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة 23 %، ليبلغ 346 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم في 2024.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 35 %، لتصل إلى 425 مليون درهم. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 20 فلساً للسهم الواحد، عن السنة المالية 2025، على أن يتم عرض هذه التوصية على الجمعية العمومية للشركة للمصادقة عليها.