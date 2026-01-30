11.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 2025 بنمو 22 %

سجل بنك أبوظبي التجاري صافي ربح بعد الضريبة 11.44 مليار درهم، بنمو 22% خلال 2025، مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 12.84 مليار درهم، بنمو 21%، وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع 0.63 درهم للسهم الواحد بإجمالي 4.9 مليارات درهم.

وارتفع إجمالي الأصول على أساس سنوي بنسبة 19%، لتصل إلى 774 مليار درهم، كما ارتفع صافي القروض 16% إلى 406 مليارات درهم، وزادت ودائع العملاء 19% إلى 500 مليار درهم.

وعلى صعيد أداء الربع الرابع بلغت الأرباح قبل الضريبة 3.73 مليارات درهم بزيادة 30% خلال الربع الرابع 2025، كما بلغ صافي أرباح البنك بعد الضريبة في الربع الرابع 3.342 مليارات درهم.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس الإدارة: «تعكس نتائج بنك أبوظبي التجاري لعام 2025 الدور الذي يضطلع به البنك في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، والتزامه بنهج توسع منضبط ومستدام. وبمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس البنك يواصل البنك مواءمة استراتيجيته مع الرؤية الوطنية للدولة، خلال تمويل القطاعات الحيوية، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز الازدهار الشامل».

وأضاف: «يستند هذا التوجه إلى تركيز واضح على استحداث قيمة طويلة الأمد مدعوماً باستثمارات نوعية في المجالات، التي تعزز المرونة والإنتاجية والقدرة التنافسية».

وأكد أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في تنفيذ رؤية طموحة للذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً رئيسياً للإنتاجية والكفاءة والتنافسية، وترتكز هذه الرؤية على التطبيق العملي واسع النطاق.

حيث يتم دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار اليومية، ضمن منظومة متكاملة من البنية التحتية المتقدمة، والأطر التنظيمية، ومعايير الحوكمة، والضوابط.

وفي ظل التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة يعمل بنك أبوظبي التجاري على اعتماد وتضمين الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياته، بما يعزز جودة القرار، ويسهم في إدارة التحديات، وتعزيز القدرة على التكيف ضمن اقتصاد يتسم بتسارع وتيرة التغيير.

وتابع: جاء التقدير الدولي عبر رفع التصنيف الائتماني من قبل «ستاندرد آند بورز جلوبال» في 2025 ليؤكد كفاءة إطار الحوكمة، الذي يعتمده البنك ونهجه الراسخ في إدارة المخاطر. ومع تجاوز القيمة السوقية للبنك حاجز 100 مليار درهم، يواصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق قيمة نوعية لمساهميه.