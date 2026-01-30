محمد السويدي رئيساً لمجلس الإدارة التنفيذي لشركة «لونيت»

أعلنت «لونيت»، شركة الاستثمار التي تدير أصولاً بقيمة 115 مليار دولار، عن تعيين معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤسس للمجموعة في «القابضة»، بمنصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك الإداري لشركة لونيت، بعد مسيرة ناجحة مع «القابضة».

وخلال الأعوام الـ 7 الماضية، قاد معالي السويدي «القابضة»، وأشرف على تأسيسها وتعزيز تحولها لتكون من أكبر المنصات الاستثمارية السيادية في العالم، وكان له دور فاعل في تعزيز نموها ومضاعفة إجمالي أصولها 3 مرات إلى أكثر من 263 مليار دولار.

وتحت قيادته، استطاعت «القابضة» توسيع الأسواق التي تعمل بها لتشمل 6 قارات من خلال استثمارات عالمية مدروسة وتحقيق القيمة على المدى البعيد.

وقال معالي محمد السويدي: «كان تأسيس وبناء «القابضة» وتطويرها لتكون مؤسسة استثمارية عالمية أحد أهم فصول مسيرتي المهنية. يسعدني ما حققه الفريق من إنجازات، وممتن للثقة والدعم الذي حظيت به من رئيس مجلس الإدارة وحكومة أبوظبي خلال هذه الرحلة».

وأضاف: «عندما أطلقنا لونيت، كانت لدينا رؤية واضحة وطموحة لتأسيس شركة مستقلة ورائدة في إدارة الأصول. وبعد مرور عامين، يسعدني أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة وأن أقود فريقها لإنشاء منصة عالمية تحقق عوائد معدلة حسب المخاطر للعملاء وتقدم قيمة مستدامة للمساهمين، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً مالياً رائداً عالمياً.

وفي هذه المناسبة أعبّر عن شكري وامتناني لمجلس إدارة الشركة والشركاء الإداريين على ثقتهم ودعمهم المتواصل». ومن المقرر أن يتولى معاليه قيادة شركة «لونيت» نحو المرحلة المقبلة من النمو والتطوير، ودعم تطلعات الشركة لتكون من أهم شركات إدارة الأصول الرائدة حول العالم.

ومن خلال منصبه الجديد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك الإداري لشركة «لونيت»، يعمل معالي السويدي مع الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة على توسيع حضور الشركة عالمياً، وتعزيز علاقاتها مع المستثمرين المؤسسيين، وقيادة المرحلة المقبلة من مسيرة النمو في أسواق القطاعين العام والخاص. وقد وضعت شركة «لونيت» هدفاً طموحاً لزيادة حجم أصولها المدارة إلى أكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسة المقبلة.