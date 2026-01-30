إطلاق باقة تأسيس الأعمال في الشارقة

يطلق «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» في دورته التاسعة يومي 31 يناير و1 فبراير 2026 سلسلة من المبادرات والبرامج الريادية والثقافية التي تستهدف دعم الشركات الناشئة.

حيث أعلن عن استحداث باقة «تأسيس الأعمال»، وتخصيص برنامج لريادة الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال، وإطلاق برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والترفيهية والمجتمعية.

يجمع المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، 35 علامة تجارية عالمية وشركة محلية، في برنامج حافل بالعروض المباشرة بمشاركة نخبة من المشاهير والمؤثرين والمبدعين.

واستحدث المهرجان باقة «تأسيس الأعمال» للمرة الأولى في دورة العام الجاري، بالتعاون بين مركز (شراع)، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبنك الإمارات دبي الوطني، ودو للأعمال، وهي رخصة تجارية تبدأ قيمتها من 1000 درهم.

ومتاحة بشكل حصري خلال المهرجان لأول 100 شركة ناشئة تستوفي المعايير التي تشترط أن تكون الشركات المتقدمة شركات تقنية ناشئة تعمل ضمن أحد القطاعات الستة، وهي الاستدامة، والصناعات الإبداعية، وتكنولوجيا التعليم، والتصنيع المتقدم، وتكنولوجيا الصحة، والنقل.

وتهدف باقة «تأسيس الأعمال» المستحدثة في منطقة «مدينة الشركات الناشئة»، التي ينظمها المهرجان، إلى دعم مؤسسي الشركات الراغبين في الانتقال من الفكرة إلى مرحلة التأسيس الرسمي للأعمال مباشرة من داخل المهرجان، وتتيح لمؤسسي الشركات الناشئة اتخاذ خطوات عملية لتأسيس شركاتهم، إلى جانب التواصل مع المستثمرين وشركاء منظومة ريادة الأعمال.