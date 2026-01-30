653 شركة جديدة في دبي الجنوب خلال 2025

اختتمت دبي الجنوب؛ أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عام 2025 بنتائج قوية، عكست متانة منظومتها المتكاملة، وقدرتها على تحقيق نمو متوازن عبر مختلف مناطقها التشغيلية.

وخلال العام الماضي، استقطبت دبي الجنوب 653 شركة جديدة، ليرتفع عدد الشركات العاملة إلى أكثر من 4200 شركة، فيما سجلت نسبة احتفاظ بلغت 90 % من الشركات القائمة، في مؤشر واضح على استدامة النمو.

كما شهدت الرخص التجارية الجديدة نمواً لافتاً بنسبة 65 % مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي وتنوع القطاعات ضمن منظومة دبي الجنوب.

وعلى صعيد القطاع العقاري أكملت شركة دبي الجنوب للعقارات خلال 2025 تسليم مشروع «النبض الشاطئ» الذي يضم 800 وحدة سكنية، في خطوة تعزز المعروض السكني في المنطقة. وبالنظر إلى عام 2026، من المقرر تسليم نحو 1300 وحدة سكنية ضمن مشاريع «خليج الجنوب» و«ساوث ليفينج».

كما شهد العام الماضي إطلاق عدد من المشاريع السكنية البارزة، من بينها «حياة» و«بوابات الشاطئ» و«ساوث سكوير»، والتي حققت إقبالاً قوياً ووصلت إلى مرحلة البيع الكامل، ما يعكس الطلب المتنامي على المجتمعات المتكاملة في دبي الجنوب.

وفي إطار تعزيز جودة الحياة كشفت دبي الجنوب للعقارات عن «خليج الجنوب مول»، أول وجهة تسوق وترفيه في المنطقة السكنية، بمساحة 200 ألف قدم مربعة، لتكون إضافة نوعية توفر تجارب تجمع بين التسوق والمطاعم والرفاهية.

وواصلت المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب أداءها القوي خلال 2025، مع افتتاح مرافق رئيسية لعدد من الشركات العالمية، من بينها «إكسبيديترز»، ومركز فورد لتوزيع قطع الغيار، ومركز الابتكار التابع لـ«دي إتش إل».

كما شهد العام توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية مثل «دي إتش إل» و«يو بي إس»، دعماً لتوسع عملياتها عبر مرافق متطورة تلبي متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة أطلقت دبي الجنوب مرافق متعددة المستخدمين، توفر بنية تحتية مرنة ومواقع استراتيجية تدعم النمو والتوسع.

في المقابل واصلت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، دورها المحوري في دعم منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة والمنطقة، بالتوازي مع نمو السوق الإماراتي للتجارة الإلكترونية ليصل إلى 32.3 مليار درهم في عام 2024 وفقاً لأحدث تقرير صادر عن «إي.زي.دبي».

إنجازات

وعلى صعيد آخر شهد مشروع محمد بن راشد للطيران عاماً حافلاً بالإنجازات، مع توقيع اتفاقيات استراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية، من بينها مجموعة «أفيا سوليوشنز» أكبر مزود عالمي لخدمات الطائرات والطواقم والصيانة والتأمين، و«أثيريون أيروسبيس»، وUUDS، ومجموعة طارق الفطيم، والبرج القابضة.

كما شهد العام افتتاح مرافق جديدة لشركات مثل «ساتيس» و«تيم أيروسبيس» و«RH Aero»، إلى جانب إعلان «جي إي أيروسبيس» عن وضع حجر الأساس لمنشأة مخصصة لخدمات الصيانة والدعم الفني للطائرات ضمن المشروع.

ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران عن إطلاق مرافق جديدة، من أبرزها «مجمع خدمات صيانة الطائرات» و«بوليفارد الطيران الخاص»، وهي وجهة متطورة تهدف إلى استقطاب أبرز شركات الطيران العالمية وعلامات التجزئة الفاخرة.

منظومة متكاملة

وأكد نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، أن نتائج عام 2025 تعكس قوة المنظومة المتكاملة التي تتميز بها دبي الجنوب، والتزام الشركة بدعم نمو قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات.

وأوضح أن استقطاب شركات عالمية جديدة، إلى جانب الحفاظ على معدلات مرتفعة من استقرار الشركات العاملة، يعكس مستوى الثقة الذي تحظى به دبي الجنوب وجهة استراتيجية للأعمال.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً متواصلاً على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتمكين نمو مستدام، للإسهام في دعم رؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والطيران.

يشار إلى أن دبي الجنوب تعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، وترتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وستضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله وتشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري.

وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية.

65 %

نمواً سنوياً في عدد الرخص التجارية

4200

شركة عاملة بمعدل احتفاظ 90 %