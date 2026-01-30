75 % إشغالات فنادق رأس الخيمة 2025

كشف تقرير «نبض الاستثمار في رأس الخيمة»، الصادر عن شركة «ستيرلينغ» لاستشارات الضيافة، التابعة لشركة مرجان للضيافة، في نسخته الثامنة، عن دخول الإمارة مرحلة جديدة من دورة السياحة والاستثمار، يتوقع أن تشهد ابتداءً من 2027 تفوقاً في نمو الطلب الفندقي على العرض المتاح، ما يفتح نافذة استثمارية استراتيجية ذات توقيت دقيق للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأظهر التقرير أن عام 2025 مثل نقطة تحول هيكلية في سوق الضيافة في الإمارة، مع انتقال النمو نحو الطلب الدولي عالي القيمة، حيث بلغ معدل الإشغال 75 %، وارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة إلى 618.1 درهماً، ما أسهم في نمو العائد لكل غرفة متاحة بنسبة 11.5 % على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الطلب نحو 4.8 ملايين ليلة فندقية، محققاً إيرادات قدرها 1.06 مليار درهم من الغرف، و1.72 مليار درهم من إجمالي الإيرادات الفندقية، بزيادة بلغت 12 % مقارنة بعام 2024، وبفضل هذا الأداء، صعدت رأس الخيمة إلى المرتبة الثالثة على مستوى الدولة من حيث العائد لكل غرفة متاحة.

والخامسة خليجياً، ما يعكس تحولاً نحو نموذج نمو أكثر استدامة يركز على الجودة والمرونة التشغيلية، ويدعم تحقيق هدف الإمارة باستقطاب 3.5 ملايين زائر سنوياً بحلول 2030. وأشار التقرير إلى أن نمو قطاع الضيافة في رأس الخيمة لا يزال مدفوعاً بشكل رئيسي بالقطاع الفاخر.