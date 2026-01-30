«إن إم دي سي جروب» تعزز أسطولها بجرافة بقيمة 618 مليون درهم

أعلنت «إن إم دي سي جروب»، المتخصصة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تعزيز أسطولها من خلال إضافة جرافة قطع وشفط قاطعة ذاتية الدفع بقيمة 618 مليون درهم.

وبطول إجمالي يبلغ 148 متراً، وقدرة تشغيلية مركبة تصل إلى 30440 كيلوواط. ستسهم الجرافة في تعزيز قدرات «إن إم دي سي جروب» في مجال أعمال الجرف البحري، في ظل النمو المتواصل في سجل أعمالها وتنامي محفظة مشاريعها ضمن مناطق وأسواق دولية عدة.

وشهد حفل وضع عارضة السفينة، حضور مسؤولين من «إن إم دي سي جروب» وشركة «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين» التابعة لها، إيذاناً ببدء أعمال البناء. ومن المتوقع أن يتم استكمال بناء السفينة ووضعها في الخدمة التشغيلية بحلول الربع الأول من عام 2027. وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي في «إن إم دي سي جروب»:

«يمثل الاحتفاء ببناء سفينة جديدة دليلاً حياً على توسع عملياتنا وجهودنا الموجهة لتعزيز قدراتنا التشغيلية، إلى جانب إرساء أسس جديدة لنمو أعمالنا. وستنضم الجرافة المتطورة إلى أسطول «إن إم دي سي» المتميز، بما يسهم في رفع كفاءتنا التشغيلية وتمكيننا من تنفيذ مشاريعنا بمستويات أعلى من الكفاءة».