لأول مرة في المنطقة.. إطلاق حصري لـ«بنتلي كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس» الجديدة في دبي

كشفت «بنتلي الإمارات»، التابعة لقسم السيارات الفاخرة في «الحبتور للسيارات»، عن سيارة «كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس» الجديدة، وذلك في مدينة دبي التي تم اختيارها حصرياً لتكون الوجهة الإقليمية الأولى لإطلاق هذا الطراز الاستثنائي.

وتجسد «كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس» القوة باعتبارها سيارة كوبيه محدودة الإصدار ومصممة لعشاق القيادة، مع إنتاج 500 نسخة فقط على مستوى العالم. ويعد هذا الطراز النسخة الأعلى أداء حتى اليوم ضمن عائلة كونتيننتال جي تي، حيث تأتي السيارة بمحرك احتراق V8 سعة 4.0 لترات مزود بشاحن توربيني مزدوج، لتوفر تجربة قيادة مفعمة بالحيوية والتفاعل.

صُممت «سوبر سبورتس» لتقديم أداء استثنائي، حيث تتميز بحزمة خارجية موسعة من ألياف الكربون وأنماط قيادة متقدمة ونظام مكابح متطور للغاية وعجلات حصرية من سبائك الألومنيوم المقوى التي جرى تطويرها بالتعاون مع «مانثي للسباقات»، لتؤكد بنتلي التزامها الراسخ بالهندسة الدقيقة والحرفية الرفيعة.

وجرى الإطلاق الإقليمي في جميرا القصر بدبي، حيث أُتيحت للضيوف فرصة حصرية لإلقاء نظرة أولى من قرب على كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس، بما يعزز مكانة «بنتلي الإمارات» في واحد من أهم أسواق العلامة التجارية عالمياً، في ظل تنامي الإقبال على المركبات الفاخرة الحصرية عالية الأداء في المنطقة.