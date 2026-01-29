مجموعة إينوك تفتتح محطة خدمة جديدة في المنطقة الحرة بجبل علي

أعلنت مجموعة إينوك عن افتتاح محطة خدمة جديدة في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، لتوسع بذلك شبكتها من محطات الخدمة إلى 207 محطات في جميع أنحاء الإمارات، وتماشياً مع التزام المجموعة بتعزيز قدراتها في قطاع التجزئة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دبي تتمتع المحطة بموقع استراتيجي يخدم القطاعات الصناعية واللوجستية في المنطقة الحرة.

يأتي افتتاح المحطة في إطار خطة إينوك للنمو على المدى الطويل، لتوفير حلول مستدامة ومتكاملة من الطاقة، فضلاً عن تعزيز مكانتها مزوداً رائداً ومبتكراً لحلول الطاقة. وتقع المحطة الجديدة على مساحة 5830 متراً مربعاً، وتضم منطقتي خدمة منفصلتين، إحداهما مخصصة لخدمة حركة المرور من البر الرئيسي، والأخرى لخدمة الشركات داخل المنطقة الحرة. توفر المنطقتان مجموعة متكاملة من أنواع الوقود من إينوك، بما في ذلك أنواع البنزين «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، والديزل، وذلك لأساطيل المركبات التجارية، وشركات الخدمات اللوجستية، وسائقي السيارات الأفراد.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تمثل المنطقة الحرة بجبل علي منطقة اقتصادية حيوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تضم أكثر من 11 ألف شركة تعمل في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع والتجارة. ويعكس افتتاح هذه المحطة نهجنا الاستراتيجي في توسيع شبكتنا، من خلال الاستثمار في المواقع التي تشهد طلباً مكثفاً، وتوفير أقصى قدر من الفائدة والراحة للشركات والأفراد. تتضمن المحطة ميزات الاستدامة، التي تتماشى مع التزامات إينوك البيئية وطموحات دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي. ومع استمرار دبي في النمو مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية تظل إينوك ملتزمة بتوفير حلول الطاقة، التي تدعم هذا النمو».

تم بناء المحطة مع التركيز على الاستدامة، حيث تضم ألواحاً للطاقة شمسية متصلة بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» لتوليد الطاقة المتجددة اللازمة للعمليات اليومية. وتشمل البنية التحتية الإضافية الموفرة للطاقة إضاءة LED مزودة بأجهزة استشعار للحركة، وتركيبات لخفض تدفق المياه، وأنظمة تكييف هواء موفرة للطاقة، كما تم تجهيز الموقع بنظام لاستعادة أبخرة الوقود، للحد من الانبعاثات، ويتضمن تجهيزات لمحطات شحن سيارات كهربائية تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي في المستقبل.