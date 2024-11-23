«بي إم دبليو» الشرق الأوسط تتعاون مع مصمم إماراتي

أعلنت «بي إم دبليو» الشرق الأوسط، بالشراكة مع أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لسيارات مجموعة «بي إم دبليو» في أبوظبي والعين، عن تعاونها مع المصمم الإماراتي عمر القرق لتصميم جناح «مجلس فن بي إم دبليو»، وذلك في إطار مشاركتها في الدورة السادسة عشرة من معرض فن أبوظبي.

يهدف الجناح الفريد المستوحى من التراث المعماري الغني والحديث لمدينة أبوظبي، الذي يحمل بصمة «بي إم دبليو» المميزة في مجال التصميم، إلى ترسيخ مكانته في المعرض الفني العريق كمركز للحوار والإلهام والتبادل الثقافي.



وتشارك «بي إم دبليو» الشرق الأوسط وأبوظبي موتورز في معرض فن أبوظبي الذي يقام من 20 إلى 24 نوفمبر بصفتها شريك النقل الرسمي لكبار الشخصيات، إضافة لدعمهما المستمر للمبدعين في المنطقة ولقطاع التصميم والفنون والثقافة كله.



وقد حرص عمر القرق، مؤسس استوديو التصميم Modu Method، في رؤيته لجناح مجلس فن «بي إم دبليو»، على المزج بين التأثيرات المعمارية السائدة في المنطقة وشعار «بي إم دبليو» المتمثل بالابتكار وعدم التقيد بالحدود المتعارف عليها. وأدرج في تصميم الجناح عناصر مستوحاة من أبرز معالم مدينة أبوظبي، واستخدم أشكالاً انسيابية وأقواساً ومواد مركبة أخرى. وتشير العناصر الداخلية من أسطح معدنية وأنسجة ترابية الألوان إلى جمالية تصاميم «بي إم دبليو» الأنيقة والطبيعة الصحراوية السائدة في الإمارات.



وقال كريم - كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط: تؤكد مشاركتنا مع أبوظبي موتورز في معرض فن أبوظبي وتعاوننا مع المصمم عمر القرق تقديرنا البالغ للمواهب المحلية والفنون الإبداعية وحرصنا الدائم على توفير الدعم لها. إن «بي إم دبليو» تدرك أهمية العلاقة بين الفن والتصميم والمجتمع، ويشكل «مجلس فن» الذي نقيمه بالتعاون مع أبوظبي موتورز حاضنة ملتقى للاحتفاء بالتراث الثقافي لدولة الإمارات، فقد أنشأنا من خلال دمج رؤية القرق والطابع الابتكاري الذي يميز «بي إم دبليو» مساحة فريدة تصون التراث وتدعم التصميم التقدمي، وتجتمع فيها عناصر الراحة والعملية والسرد القصصي.