"فلاي دبي" تطلق برامج تطوير مهارات القيادة لكوادرها الداخلية

أعلنت فلاي دبي إطلاق برامج جديدة لتطوير مهارات القيادة، وتعزيز نمو كوادرها الداخلية، ودعم القدرات القيادية، وترسيخ ثقافة عمل عالية الأداء وقائمة على القيم في مختلف دوائر عمل الناقلة.

تشمل البرامج مبادرة برنامج القيادة التنفيذية لكبار القادة، وبرنامج التدريب الإداري لمديري المستوى المتوسط، وكلا البرنامجين عبارة عن مسار تعليمي متكامل مدته 9 شهور، يركز على ترجمة الاستراتيجية إلى تأثير ملموس على الأعمال. وفي العام الأول، سيضم برنامج القيادة التنفيذية 18 عضواً من فريق القيادة التنفيذية، بينما سيعمل برنامج التدريب الإداري على تطوير المهارات والقدرات لـ 120 مديراً من مختلف أقسام الشركة.

ويستهدف برنامج القيادة التنفيذية نواب الرئيس وكبار نواب الرئيس، لتعزيز قدراتهم القيادية الاستراتيجية، وقدرتهم على الابتكار، وحضورهم القيادي. يهدف البرنامج، من خلال سلسلة من الجلسات التفاعلية والتدريب التنفيذي تتماشى مع خطة نمو فلاي دبي، إلى بناء ثقافة قيادية تنفيذية متسقة وموحدة تسهم في تحسين الأداء التشغيلي، وتجربة العملاء، والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «موظفونا هم أساس نجاح فلاي دبي. ومن خلال الاستثمار في تطوير القيادة بشكل منهجي، نبني القدرات اللازمة لتحويل الاستراتيجية إلى واقع، ودعم نمونا المستمر المتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية دي 33 واستراتيجيات تطوير المواهب. نحن ملتزمون بدعم طموح الإمارة في وضع دبي بين أفضل مدن العالم في مجالات الأعمال والابتكار وجودة الحياة».

وتم تصميم برنامج التدريب الإداري ليكون بمثابة «محرك» تحول فلاي دبي، حيث يزود كبار المديرين بالمهارات اللازمة ليصبحوا عوامل مؤثرة في الأداء وسفراء للثقافة. يركز البرنامج على تغيير طريقة التفكير من مجرد تنفيذ المهام إلى قيادة الفريق، وتعزيز التواصل والثقة، وتفعيل الاستراتيجية من خلال تحديد أهداف واضحة ونتائج أداء محددة.

بيئة محفزة

وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: «صممت البرامج لتطوير قادة على جميع مستويات المؤسسة، بدءاً من المديرين الذين يقودون فرقهم يومياً وصولاً إلى المديرين التنفيذيين الذين يرسمون مسارنا المستقبلي. ومن خلال التركيز على التطبيق العملي والتوافق الثقافي، نخلق بيئة عمل محفزة تمكن موظفينا من الأداء والنمو والقيادة بثقة».

وخلال 17 عاماً من انطلاق عملياتها، بنت فلاي دبي قوة عاملة قوية تضم أكثر من 6700 موظف يمثلون 144 جنسية. وتتيح حملات التوظيف المستمرة للشركة نمواً مطرداً في مختلف الأقسام، ما يدعم خطط التطوير المستقبلية للشركة.