اتفاق بين «دبي لصناعات الطيران» و«الملكية المغربية» لتأجير 13 طائرة بوينغ

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» الخميس، التوصل إلى اتفاق مع شركة الخطوط الملكية المغربية لتأجير 13 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737-8. ومن المقرر تسليم الطائرات في عام 2027. ويأتي الإعلان عقب اتفاق سابق لتأجير طائرتين من الطراز ذاته إلى الملكية المغربية، وتم تسليمهما في عام 2025.

قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «نشكر فريق الخطوط الملكية المغربية على اختيارهم دبي لصناعات الطيران كشريك في مشروع توسعة الأسطول. فالمملكة المغربية تعد مركزاً متنامياً للسياحة والأعمال في أفريقيا، وتشهد نمواً كبيراً في الربط الجوي بقيادة الخطوط الملكية المغربية. ونتطلع إلى مواصلة دعم الملكية المغربية في تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها».

وقال عبد الحميد عدو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية: «تنسجم الاتفاقية مع التوجه الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية الهادف إلى تعزيز مكانتها كمركز ربط عالمي. وتسهم طائرات بوينغ 737-8 في دعم تطوير شبكة الوجهات، من خلال إتاحة افتتاح خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات بكفاءة تشغيلية أعلى، بما يعزز مرونة الشركة في الاستجابة للطلب المتنامي ويضمن توفير ربط موثوق بين أفريقيا وأوروبا وما بعدها».

وتمتلك وتدير «دبي لصناعات الطيران» أسطولاً يضم نحو 750 طائرة، من بينها 237 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لتوسيع أسطولها بهدف تلبية الطلب المتنامي في السوق.