«إمباور» تشارك في مؤتمر الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد

تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، في مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء (ASHRAE & Expo 2026)، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير 2026.

وتأتي مشاركة «إمباور» بوفد يترأسه أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في إطار دورها المحوري في النهوض بقطاع تبريد المناطق وحرصها على الاطلاع على أحدث مسارات التطور فيه وما تحمله من تقنيات وحلول ذكية ومستدامة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»: «تمثل مشاركة «إمباور» في هذا الحدث العالمي منصة فاعلة لتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات والشركات الدولية، والاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات المتقدمة التي تسهم في تسريع التحول نحو أنظمة تبريد أكثر كفاءة واستدامة، بما ينسجم مع الجهود العالمية الرامية إلى خفض استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية. ونحرص على المشاركة المنتظمة في المؤتمرات والمحافل العالمية المتخصصة».

وتحرص «إمباور» على المشاركة في مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء سنوياً، بوصفه واحداً من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في أنظمة التبريد والتدفئة وتكييف الهواء. ويستقطب الحدث وفوداً وخبراء من مختلف دول العالم، وتتضمن أجندته برنامجاً مهنياً متكاملاً يشتمل على جلسات حوارية، وحلقات نقاشية، وورش عمل تدريبية وتعليمية، إلى جانب ندوات تخصصية يستضيفها المعهد التعليمي التابع للجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء.