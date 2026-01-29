أرباح بنك الفجيرة الوطني تتجاوز المليار درهم للمرة الأولى

حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح قياسي بعد الضريبة بلغ 1.2 مليار درهم للعام 2025 مقارنة بمبلغ 850.1 مليون درهم في عام 2024، فيما بلغ الربح قبل الضريبة 1.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 934.8 مليون درهم في عام 2024، ويعزى ذلك إلى نمو سنوي بنسبة 41.7%.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة 42.8% من صافي الربح بعد الضريبة على شكل توزيعات نقدية.

وأعلن البنك أن التحسن في مخصصات الانخفاض في القيمة والإدارة الدقيقة للتكاليف قد أسهمت أيضاً في إحراز هذه المجموعة القوية من النتائج.

وتدل هذه النتائج على تركيز البنك المستمر على نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة، والإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات في وسط حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية.

إن تزامن البيئة الجيوسياسية الصعبة مع تقلب أسعار السلع والنفط وضع بيئة النمو في جميع البنوك تحت الاختبار.

وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: سعداء وفخورون بتحقيق بنك الفجيرة الوطني نتائج قياسية بتجاوزه حاجز المليار درهم لصافي الربح، وذلك للمرة الأولى في تاريخه الممتد لمسيرة 43 عاماً، مع تحسن ملحوظ في جميع مؤشرات الأداء.

وتؤكد هذه النتائج بشكل خاص مرونة البنك وفعالية الاستراتيجيات التي تركز على النمو المستدام طويل الأجل، وقدرة بنك الفجيرة الوطني على التكيف مع البيئة المتغيرة باستمرار والخروج منها أقوى من أي وقت مضى.

وخلال عام 2025، حظينا بالعديد من الجوائز والتكريمات المرموقة في القطاع، ما يؤكد ثقافة بنك الفجيرة الوطني الراسخة في تقديم خدمات مالية استثنائية ووضع العميل في صميم اهتمامنا. وقالت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: واصل بنك الفجيرة الوطني سلسلة نتائجه القياسية للعام الثالث على التوالي في عام 2025.

ويظهر هذا الإنجاز مرونة أعمالنا الرئيسية، وكفاية رأس المال القوية، والتحسن الملحوظ في جودة الموجودات، والتركيز المستمر على ضبط التكاليف، وميزانية عمومية متنوعة بشكل جيد، وتعزيز تكامل التقنيات المتقدمة.