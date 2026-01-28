91 % من الرؤساء التنفيذيين يثقون بنمو اقتصاد الإمارات

يواصل الرؤساء التنفيذيون في الإمارات إظهار ثقتهم القوية بالتوقعات الاقتصادية المحلية، حيث يتوقع 91% منهم تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ما يعكس التفاؤل المستمر بين قادة الأعمال، بحسب نتائج الاستطلاع العالمي الـ29 للرؤساء التنفيذيين - الإمارات الصادر عن «بي دبليو سي الشرق الأوسط».

وتعكس ثقة الرؤساء التنفيذيين رغبة الإمارات القوية في الابتكار وقدرتها على جذب رأس المال والمواهب، حيث يواصل قادة الأعمال الاستثمار على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية والمخاطر الجيوسياسية، وضغوط التعريفات الجمركية.

وتسلط النتائج الضوء على أن قادة الأعمال في الدولة يستفيدون من تدفقات رأس المال القوية، واستقرار آليات وضع السياسات، وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو مستدام.

قيمة مستدامة

وقال هاني أشقر، الشريك الرئيسي في بي دبليو سي في الشرق الأوسط: «تشير نتائج الإمارات إلى مجتمع أعمال يتمتع بالثقة، ويركز على خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

يقوم الرؤساء التنفيذيون بتوظيف رؤوس الأموال بنية واضحة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، والسعي إلى استثمارات استراتيجية تبني القدرات وتدعم المرونة.

وينصب التركيز على الاستثمار الذي يعزز القدرة على التكيف، ويمكن المؤسسات من المنافسة في عالم يشهد تقلبات متزايدة».

الشركات

وتحتل الإمارات مكانة رائدة ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيين حول العالم، وسجلت الشركات العاملة في الإمارات أداء مالياً أقوى مقارنة بنظيراتها العالمية، حيث بلغ متوسط نمو الإيرادات 13% خلال السنة المالية الحالية، مقابل 8% عالمياً، فيما وصلت هوامش صافي الأرباح إلى 14%، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 10%.

ويتجاوز تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإماراتية المعدلات العالمية بشكل ملحوظ، إذ أفاد 85% من الرؤساء التنفيذيين بأن ثقافة مؤسساتهم تدعم تبني الذكاء الاصطناعي، بينما أكد 75% امتلاكهم خريطة طريق واضحة في هذا المجال.

ولا يزال الإقبال على إبرام الصفقات قوياً، حيث يخطط 74% من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات لتنفيذ صفقة استحواذ واحدة أو أكثر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بشكل واضح.

وتركز الصفقات بشكل متزايد على بناء القدرات، بما يشمل الوصول إلى التقنيات الحديثة، والمواهب، والبيانات، والقطاعات عالية النمو، كما أفاد ما يقارب 70% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات أن مؤسساتهم بدأت بالفعل المنافسة في قطاعات جديدة، في إطار استراتيجية متعمدة للتنويع، ولدعم تحقيق القيمة على المدى الطويل.

مخاطر سيبرانية

تعد المخاطر السيبرانية، وعدم اليقين الجيوسياسي من أبرز التحديات، التي تواجه الرؤساء التنفيذيين في الإمارات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة، إذ يخطط 60% منهم لتعزيز الأمن السيبراني على مستوى مؤسساتهم، خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما يعتزم 36% إعادة هيكلة سلاسل التوريد، والحد من الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، بما يعكس نهجاً استباقياً لحماية القيمة.

وعلى الرغم من هذه المخاطر لا تزال الثقة الاستثمارية قوية؛ إذ يشير ثلثا الرؤساء التنفيذيين في الإمارات إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي تؤثر بشكل محدود أو معدوم في إقبالهم على الاستثمارات الكبرى، فيما يتوقع معدل مماثل أن يكون للرسوم الجمركية أثر طفيف على هوامش الأرباح.

وتشير نتائج الإمارات من استطلاع بي دبليو سي العالمي التاسع والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين إلى أجندة قيادية، تركز على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وبناء القدرات والحفاظ عليها من خلال الشراكات، وإبرام الصفقات الاستراتيجية، مع الحفاظ على قدر كافٍ من المرونة للاستجابة السريعة بدلاً من الانكفاء خلف الحواجز.