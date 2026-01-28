«جلفود» ركيزة استراتيجية في اقتصاد الغذاء الإماراتي

شكل اليوم الثالث من معرض «جلفود 2026» نقطة تحول حاسمة في مسيرة منصة الأغذية والمشروبات الأكثر تأثيراً في العالم، معززاً دور الإمارات محركاً عالمياً للتجارة الزراعية، ومؤشراً إلى انتقال «جلفود» إلى منظومة شاملة، تسهم في تشكيل الأنظمة، تمتد عبر الزراعة والتكنولوجيا والتصنيع والعلامات التجارية وحلول غذاء المستقبل، وبالاستناد إلى نجاح التوسع عبر موقعين مضى «جلفود» في مرحلته التالية بإطلاق «جلفود360 أفريقيا/كينيا»، موسعاً نطاق المنصة إلى قارة جديدة، وراسخاً مكانة التقنيات الزراعية والابتكار في قلب سلسلة «من المزرعة إلى المائدة إلى المستقبل».

وتأكيداً على دور «جلفود» محفزاً للتعاون على مستوى المنظومات وقع مركز دبي للسلع المتعددة وتجمع الإمارات للغذاء مذكرة تفاهم استراتيجية، لتعزيز التعاون عبر منظومة الغذاء والزراعة. وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة تجمع الإمارات للغذاء: «جمعت استراتيجية التجمّع أطراف المنظومة معاً، ما مكن دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها مركزاً غذائياً عالمياً ذكياً قادراً على مواجهة تحديات اليوم». كما منح تجمع الإمارات للغذاء «جلفود» جائزة مرموقة تقديراً لمساهمته في بناء منظومة غذائية قوية في الدولة، وربط قطاعات الغذاء على المستوى العالمي.

وفي صميم اليوم الثالث تجارياً عززت منصة «بيج ديل هاب» مكانة «جلفود» محركاً لإبرام الصفقات يربط المشترين والموردين وأسواق النمو على نطاق واسع. وقال جيل بن موشيه، الرئيس التنفيذي لشركة «نيتشر شيلد للتجارة – شركة منطقة حرة»: «يشكل وجودنا في «جلفود» تجربة مميزة بالنسبة لنا باعتبارنا شركة متخصصة في العصائر المبردة والفواكه المجمدة بتقنية التجميد السريع الفردي، تركز بشكل رئيسي على الأسواق الأمريكية والأوروبية. وتتيح لنا المشاركة في فعاليات المعرض التواصل مع مجموعة واسعة من الموردين الجدد، وهو ما يتجلى بشكل خاص في منصة «بيج ديل هب» ومنهجية تنسيق الاجتماعات بشكل مسبق في موقع واحد لتعزيز كفاءة المشاركات».

وتأكيداً لدوره منصة إطلاق عالمية تم إطلاق خلال معرض «جلفود 2026» منتجات جديدة في السوق، والإعلان عن استثمارات، وظهور علامات تجارية لأول مرة. وقالت رشا الأعور، مديرة التسويق الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «فريش ديل مونتي»: «على مدى الأعوام الـ19 الماضية شكل معرض «جلفود» منصة استراتيجية لشركة «فريش ديل مونتي»، وفي دورته الحالية يواصل الحدث دوره المحوري في تمكين التواصل مع الشركاء العالميين، وتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون، إلى جانب تسليط الضوء على التزامنا بالجودة والابتكار والاستدامة، وفي كل عام يستقطب «جلفود» الجمهور والمعنيين، متيحاً بيئةً مثالية لاستكشاف فرص النمو. ويعد هذا العام مميزاً على وجه الخصوص بالنسبة لنا نظراً لإطلاقنا مجموعتين جديدتين من المنتجات، حيث يعد «جلفود» المنصة المثالية لتعريف السوق العالمي بهذه المنتجات المبتكرة. ونثمن شراكتنا طويلة الأمد مع هذا الحدث، ونتطلع إلى المزيد من المشاركات المثمرة والدورات الناجحة».

وخلال أيام المعرض تم تركيز الاهتمام على سلسلة «من المزرعة إلى المائدة إلى المستقبل»، حيث اجتمع رواد التقنيات الزراعية وشركات تكنولوجيا الغذاء الناشئة والمبتكرون في الاستدامة لترجمة التقنيات للاستزراع المائي الدقيق، والتغذية الوظيفية، والبروتينات النباتية إلى حلول قابلة للتوسع.

واستضاف «دبي للمأكولات العالمية» في «جلفود 2026» حصص طهي مباشرة نابضة بالحياة مع طهاة بارزين مثل الشيف راسل إمبيازي والشيف سليمان حدّاد. ويشارك طهاة حاصلون على نجوم ميشلان رؤى مميزة حول المطبخ المعاصر عبر 80 ورشة عمل، داعين مجتمع الأغذية والمشروبات العالمي لاكتشاف نكهات جريئة وجديدة من مختلف أنحاء العالم.