«دبي للاستثمار» تتولى تنفيذ أعمال مشروع في عُمان

حصلت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، التابعة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، على عقد استراتيجي لتوريد وتنفيذ كافة أعمال الهياكل الفولاذية لمجمّع السيّد طارق بن تيمور الثقافي، الذي يُعد من أهم المشاريع الثقافية المستقبلية في سلطنة عُمان.

صُمّم المجمّع ليشكّل وجهة عالمية للفنون والتراث والتفاعل المجتمعي، إذ يضم المسرح الوطني والمكتبة الوطنية والأرشيف الوطني ضمن منظومة ثقافية متكاملة، إضافة إلى مجموعة من المرافق الثقافية والمجتمعية، ضمن مخطط عمراني متكامل يجسد التوجه الثقافي المتطور الذي تتبناه السلطنة.

وتنفذ شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية أعمال الهيكل الفولاذي كاملة ضمن نطاق يمتد على مساحة 50 ألف متر مربع.

وتشمل الأشغال، أعمال الهندسة التفصيلية، وتصنيع المكوّنات الفولاذية في مرافق الشركة، ونقلها وتركيبها في موقع المشروع، إضافة إلى اعتماد أنظمة متقدمة للحماية من الحريق.

وتتضمن الحزمة، هياكل فولاذية ضخمة ومتعددة الأجزاء، مخصصة لأعمال البناء في قاعة المسرح والمساحات المشتركة والمرافق الثقافية، التي تتطلّب هندسة دقيقة مع الالتزام بمعايير السلامة وضمان المتانة.

وقال جوزيف شديّاق، مدير عام شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية: يعد مجمّع السيّد طارق بن تيمور الثقافي من أهم المشاريع الوطنية في سلطنة عُمان، ونتشرف بمساهمتنا في تشييد هذا الصرح الذي سيشكّل ملامح المشهد الثقافي العماني مستقبلاً.

ويؤكد هذا التعاون ريادتنا في بناء وتطوير الهياكل الفولاذية الضخمة والمتقدمة تقنياً بدقة وموثوقية.

ونواصل التزامنا باعتماد أعلى المعايير العالمية في الهندسة والتصنيع لدعم رؤية عُمان في تطوير بيئة ثقافية ومعمارية رائدة.

وأعرب ائتلاف (SAH–SML) (سيف الحراصي – سيمبول للإنشاءات)، المقاول الرئيسي للمشروع، عن ثقته الكبيرة بقدرات شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية الفنية وخبراتها الطويلة في إدارة مشاريع الهياكل الفولاذية المعقّدة ومتعددة الاستخدامات.