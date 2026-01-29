شراكة بين «موانئ أبوظبي» و«بيغ بير. إيه آي»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية شراكة بين ذراعها الرقمي «مقطع للتكنولوجيا»، وشركة «بيغ بير. إيه آي»، ومقرها في مدينة ماكلين بولاية فيرجينيا الأمريكية.

جرى الإعلان عن الشراكة خلال مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026 في أبوظبي، حيث يسعى الطرفان لاستكشاف فرص التطوير المشترك وتقديم حلول رقمية متقدمة لتعزيز خدمات الجمارك والحدود للجهات الحكومية ومشغلي الموانئ حول العالم.

وستعمل كل من «مقطع للتكنولوجيا» و«بيغ بير. إيه آي» على استكشاف فرص التعاون في مجالات البحث والتصميم والتطوير والاختبار والتنفيذ لمنصات رقمية تدعم إدارة الجمارك وعمليات الحدود والتجارة العابرة للحدود.

كما سيسعى الطرفان إلى توسيع تعاونهما خارج نطاق أسواقهما المحلية، واستكشاف فرص تجارية دولية مع الهيئات الجمركية والحكومية ومشغلي الموانئ وأصحاب العلاقة الدوليين.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تمثل شراكتنا مع «بيغ بير. إيه آي» خطوة مهمة في إطار مسيرتنا المتواصلة لتعزيز حلولنا الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والارتقاء بالخدمات التجارية والجمركية واللوجستية.

ومن خلال الجمع بين الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها «مقطع للتكنولوجيا» في تقديم خدمات تسهيل التجارة وأنظمة مجتمع الموانئ والإدارة الجمركية، وبين الإمكانات المتقدمة لشركة «بيغ بير.إيه آي» في مجال الذكاء الاصطناعي والجمارك، سنعزز قدراتنا لتقديم حلول متقدمة، تعزز الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر، على امتداد شبكات التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.