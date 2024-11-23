100 شركة إيطالية تستعرض منتجاتها في معرض الخمسة الكبار بدبي

أعلنت إيطاليا عن مشاركتها في النسخة الـ45 من معرض "الخمسة الكبار- Big 5 Global"، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الحالي، إضافة إلى فعالية Marble and Stone World 2024، المختصة بابتكارات تصميم الحجر والآلات والمحاجر.

وتستعرض 100 شركة إيطالية، تضم 44 عارضا من قطاع مواد البناء و55 شركة مصنعة متخصصة في تقنيات الأحجار الطبيعية والرخام، وذلك بدعم وكالة التجارة الإيطالية (ITA).

ويسلط الجناح الإيطالي في معرض الخمسة الكبار، الضوء على 44 عارضا إيطاليا تابعين لمنظمات واتحادات مثل FINCO وACMI وANFIT وASSITES وPILE، بالتعاون مع قادة الصناعة الرئيسين بما في ذلك CASEITALY، حيث سيقدمون حلولا مبتكرة لبناء المباني والتجهيزات والصيانة.

كما ستعرض 55 شركة إيطالية بدعم من الرابطة الإيطالية لمنتجي ومعالجي الرخام والجرانيت والحجر الطبيعي، أحدث منتجاتها وتقنياتها في هذا المجال.

وشهد النصف الأول من عام 2024 وصول صادرات إيطاليا من الرخام وتقنيات الأحجار إلى دولة الإمارات، إلى ما يقرب من 40 مليون يورو؛ بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ما يرسخ مكانة الدولة باعتبارها ثامن أكبر سوق عالمية للمنتجات الحجرية الإيطالية.

وأكد لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، أن العلاقات التجارية المتنامية بين إيطاليا والإمارات، تعكس الالتزام المشترك بالابتكار والتميز، موضحا أن مشاركة 100 شركة إيطالية في المعرض تجسد مسار النمو الملحوظ.

بدوره أوضح فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة، أن المعرض فرصة لعرض الحرفية الإيطالية في المنتجات المبتكرة والاستدامة وجذب أسواق جديدة، مبينا أن المشاريع الضخمة التي يقودها نمو قطاع العقارات والبنية التحتية تجاوزت حاجز 777 مليار دولار، ما يمثل ما يقرب من ربع جميع المشاريع الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتستمر صناعة البناء الإيطالية في إحداث تأثير كبير على السوق الإماراتي، حيث بلغ إجمالي صادرات إيطاليا إلى دولة الإمارات ما يقرب من 3.5 مليارات يورو خلال عام 2023.

وأوضح الدكتور أنجيلو أرتالي، المدير العام للاتحاد العام الإيطالي للصناعات والمنتجات والأنظمة والخدمات للبناء FINCO، أن الجهات العارضة في معرض الخمسة الكبار، تسعى دائما إلى التوفيق بين الاستدامة والتنمية والقدرة التنافسية، التي تمثل قيمة مضافة تميز الإنتاج الإيطالي في هذا المجال.

وقال فلافيو مارابيلي، الرئيس الفخري لرابطة Confindustria Marmomacchine، إن بلاده تعتز ستستعرض التكنولوجيا المتطورة لمعالجة الحجر الطبيعي، خلال فعالية "ماربل ستون وورلد دبي" مع 54 من أفضل الشركات المصنعة للآلات والمعدات اللازمة لتحويل الكتل الخام إلى منتجات نهائية، معربا عن تقديره لدولة الإمارات كدولة رائدة في قطاع الحجر الطبيعي ومركز إستراتيجي للقطاع في المنطقة.