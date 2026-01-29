13 ألف مسجل بمعرض «مستقبل واعد للتوظيف في الطيران المدني»

البيان

اختتمت أعمال معرض «مستقبل واعد للتوظيف في الطيران المدني»، الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في متحف الاتحاد بدبي، بعد يومين حافلين بالفعاليات والأنشطة.

وخلال يومي المعرض، بلغ إجمالي عدد المسجلين أكثر من 13000 مهتم، ما يعكس الاهتمام الكبير بالفرص التي يوفرها قطاع الطيران في الإمارات، وتم استقبال ومقابلة آلاف الطلاب والباحثين عن العمل من قبل 27 جهة رائدة في قطاع الطيران من المشاركين بالمعرض، شملت شركات الطيران، المطارات، المصنّعين، والأكاديميات.

جاء تنظيم المعرض بفكرة مجلس شباب الهيئة العامة للطيران المدني وبدعم قيادة الهيئة، وبمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين، وحظي باهتمام وترحيب جميع الشركاء في قطاع الطيران المدني.

وشهد المعرض تنظيم 20 جلسة حوارية ونقاشية تناولت موضوعات التوظيف والابتكار في مجال الطيران، قدمها شركاء المعرض من بينهم مطارات، شركات طيران، شركات تصنيع، أكاديميات، إضافة إلى مؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي في قطاع الطيران، والذين استعرضوا تجربته المهنية ومسارهم الوظيفي.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: يسعدنا النجاح الكبير الذي حققه معرض «مستقبل واعد للتوظيف في الطيران المدني»، وإقبال الشباب والباحثين عن العمل على المشاركة فيه.

هذا الإقبال يعكس أهمية المبادرة ونجاحها في جمع مختلف مؤسسات التدريب والتوظيف الخاصة بقطاع الطيران تحت سقف واحد، ويعزز فرص التواصل المباشر بين الكوادر الوطنية والجهات الرائدة في القطاع.

كما أتقدم بالشكر لجميع شركائنا في القطاع، الذين كان لهم الدور الرئيس في هذا النجاح والإقبال الكبير، ما جعل المبادرة نموذجاً يحتذى به في تعزيز التعاون وتطوير الكفاءات.