طيران الإمارات توقع اتفاقية لافتتاح «ريتز كارلتون لودج»

وقعت «طيران الإمارات» اتفاقية مع شركة «ماريوت إنترناشيونال» لافتتاح منتجع «وولجان فالي طيران الإمارات ريتز كارلتون لودج»، وهو منتجع فاخر شامل الخدمات يضم 40 جناحاً، يقع على مساحة 7000 فدان ضمن محمية طبيعية في منطقة جبال «جريتر بلو ماونتينز» في أستراليا، والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي الجدير بالحماية.

ويحمل منتجع «وولجان فالي طيران الإمارات ريتز كارلتون»، علامة ريتز كارلتون، حيث سيكون أول منتجع «ريتز كارلتون لودج» في العالم.

ويرسخ المنتجع الذي يتوقع افتتاحه في منتصف عام 2026، معايير متفوقة جديدة في قطاع الضيافة والسفر الفاخر، كما سيسهم بإنعاش حركة السياحة في منطقة نيو ساوث ويلز.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «على مدار 30عاماً من عملياتنا في أستراليا، سعت طيران الإمارات باستمرار إلى تقديم قيمة مضافة لعملائنا ولأستراليا، حيث يتجاوز التزامنا مجرد توفير خدمات النقل الجوي، وهو ما يتجلى في العلاقات القوية والمتينة التي بنيناها مع شركائنا في القطاع، وفي مشاركتنا الفعالة مع المجتمع الأسترالي الأوسع من خلال منتجع وولجان فالي طيران الإمارات، ورعايتنا واسعة النطاق ضمن قطاعي الرياضة والفنون في أستراليا».

وأضاف: «نفخر باستثمارنا طويل الأجل في منتجع وولجان فالي طيران الإمارات، والذي تميز بكونه من أوائل المنتجعات الفاخرة في أستراليا التي تراعي أرفع معايير الحفاظ على البيئة.

ويقودنا التزامنا الراسخ تجاه المنتجع إلى الإعلان اليوم عن هذه الاتفاقية المميزة مع ماريوت انترناشيونال لافتتاح أول فندق ريتز كارلتون لودج في العالم.

وكلنا ثقة بأنه لن يكون فقط منتجعاً استثنائياً يجذب المسافرين المميزين الساعين للتمتع بإقامة فاخرة في أحضان الطبيعة، وإنما سيكون أيضاً محركاً قوياً لنمو الاقتصاد المحلي، ليساهم بشكل فعال في إنعاش منطقة وولجان فالي».