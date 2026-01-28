تعاون بين «سند» و«الطيران المدني» لإعداد الجيل القادم من قادة قطاع الطيران

وقعت مجموعة «سند» المتخصصة في هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»؛ مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك خلال معرض التوظيف «مستقبل واعد» الذي تنظمه الهيئة كمبادرة مخصصة لاستقطاب وتحفيز الشباب على العمل في قطاع الطيران. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير المواهب الإماراتية، وتشجيع الشباب على استكشاف قطاع الطيران، وتمكين الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع بالإمارات.

جرى توقيع المذكرة بين كل من عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومنصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند». وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون «سند» و«الهيئة العامة للطيران المدني» في التعريف بالجيل القادم من برامج تنمية قطاع الطيران في الإمارات، بما في ذلك مركز «سند» الجديد لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «جي تي إف» في مدينة العين، بالإضافة إلى دعم المبادرات الوطنية التي تشجع المواهب الإماراتية على الانضمام للعمل في قطاع الطيران.

وسيركز التعاون كذلك على حملات التوظيف والتوعية وبرامج التوجيه التي تسهّل تواصل الطلاب والخريجين مع خبراء القطاع، وتساعدهم على بناء مهاراتهم واكتساب خبرات عملية تمكنهم من المشاركة الفعّالة في مستقبل قطاع الطيران في الإمارات.

يأتي هذا التعاون ثمرةً لسنوات من التنسيق والعمل المشترك بين الطرفين، ويهدف إلى تطوير قدرات الشباب في مرحلة حاسمة يتواصل فيها نمو قطاع الطيران الإماراتي وتزداد مساهمته في الاقتصاد الوطني بشكل مطرد. ويدعم قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به اليوم سوق العمل بتوفير حوالي 992000 فرصة عمل عبر جميع أنحاء الدولة، ويوظف بشكل مباشر أكثر من 206800 شخص، ويسهم بنحو 92 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي. كما تشير التوقعات إلى نمو عدد الوظائف المرتبطة بالقطاع بنحو 185 ألف وظيفة أخرى حتى عام 2030، ما يُظهر الطلب المتنامي على الكوادر الفنية عالية التأهيل والكفاءة لمواكبة النمو العالمي للقطاع.

وقال عمر بن غالب، نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: يُعد تمكين الشباب الإماراتيين أمراً بالغ الأهمية لاستدامة مستقبل قطاع الطيران؛ وسنتعاون مع سند لتزويد مواهبنا الوطنية بفرص التعلم والعمل اللازمة لتلبية التطلعات الوطنية في هذا المجال. ومن خلال إلهام الجيل القادم وتزويدهم بمهارات عالمية المستوى، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة بمجال الابتكار والسلامة والتميز في قطاع الطيران العالمي.

من جانبه، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»: يعكس تعاوننا مع الهيئة العامة للطيران المدني التزامنا المشترك بالاستثمار في تطوير مهارات الشباب الإماراتيين الذين يعدون الثروة الحقيقية لبلدنا؛ ومن خلال توقيع هذه المذكرة في معرض «مستقبل واعد» نؤكد اهتمامنا المشترك باستقطاب المواهب الوطنية إلى قطاع حيوي تتوفر فيه الفرص ويلبي الطموحات من خلال إنشاء مسارات وظيفية واضحة تمكنهم من تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم ومنحهم فرصة اكتساب الخبرات العالمية الضرورية للنجاح في هذا القطاع. ولا تقتصر هذه الشراكة على دعم استراتيجية سند لتطوير المواهب فحسب، وإنما تتماشى كذلك مع الرؤية الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز في قطاع الطيران.