هيئة سوق المال توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأصول الرقمية

اختتمت هيئة سوق المال مشاركتها رفيعة المستوى في المنتدى المالي الآسيوي الذي عقد في هونغ كونغ، بالمشاركة في عدد من الجلسات واللقاءات المهمة، مؤكدة التزامها بتعزيز الحوار الدولي في المجال التنظيمي وتوسيع آفاق التعاون مع أبرز المراكز المالية العالمية.

وعلى هامش المشاركات، وقعت هيئة سوق المال مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، بهدف تعزيز التعاون التنظيمي في مجال تنظيم أنشطة الأصول الرقمية. وتمثل مذكرة التفاهم محطة مهمة ضمن مشاركة الهيئة في المنتدى، حيث تعكس دورها المحوري ومساهمتها الفاعلة في تشكيل الحوار الدولي حول تنظيم الأنشطة المالية الناشئة عبر الحدود.

وبموجب مذكرة التفاهم، ترسي الهيئتان إطاراً للتعاون في مجال الإشراف والتنظيم، بما يشمل التشاور وتبادل الرؤى والمعلومات بغرض دعم الإشراف الفعال على الجهات الخاضعة للتنظيم في قطاع الأصول الرقمية عبر مختلف البلدان والولايات القضائية. وتعكس المذكرة التزام الجانبين باعتماد نهج تنظيمي يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز الابتكار المسؤول، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية المستثمرين.

وقع مذكرة التفاهم وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، وجوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

الأصول الرقمية

وقال وليد سعيد العوضي: «تعزز مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ سبل تعاوننا وجهودنا المشتركة في مجال الإشراف وتنظيم أنشطة الأصول الرقمية. كما ترسي قنوات وآليات واضحة للتشاور وتبادل الرؤى والمعلومات، بما يدعم الإشراف الفعال في بيئة الأسواق الدولية. ونعتزم العمل معاً لتحقيق هدفنا المشترك والمتمثل في تمكين الابتكار المسؤول، وتعزيز نزاهة الأسواق وحماية المستثمرين».

وقالت جوليا ليونغ: «يسرنا أن نشهد نمو الروابط والتنسيق في مجال الإشراف والتنظيم بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ وهيئة سوق المال في الإمارات، لتتوسع من الاعتراف المتبادل بالصناديق بين الجانبين إلى التعاون في الإشراف على الجهات العاملة في الأصول الرقمية. وتسهم المذكرة في دعم الابتكار المالي المسؤول في كل من هونغ كونغ ودولة الإمارات، إلى جانب تعزيز النمو المستدام لمنظومة الأصول الرقمية المزدهرة والآمنة في هونغ كونغ».

وشهدت مشاركة هيئة سوق المال في المنتدى المالي الآسيوي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى على مدى يومين، ما سلط الضوء على دور الهيئة كشريك تنظيمي فاعل ومؤثر في الحوار العالمي حول أسواق رأس المال.

وبالتوازي مع توقيع المذكرة، عقدت هيئة سوق المال وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة جلسة حوارية خاصة بالرؤساء التنفيذيين لشركات إدارة الأصول، برئاسة وليد سعيد العوضي وجوليا ليونغ، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجهتين، إلى جانب ممثلين عن شركات إدارة أصول عالمية رائدة. وناقشت الجلسة سبل تعميق التعاون في قطاع إدارة الأصول بين الإمارات وهونغ كونغ، وتعزيز الترابط بين الأسواق الدولية، والاستفادة من الإطار الحالي للاعتراف المتبادل بالصناديق بين الجانبين. كما شهدت مشاركة الهيئة حضوراً فاعلاً في عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة شمل قيادة بعض الجلسات، ومن أبرزها جلسة حوارية حول الأصول الرقمية، وندوة متخصصة حول إدارة الأصول، تم تنظيمهما بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.

وتركزت النقاشات التي شهدها المنتدى على التطورات التنظيمية، والأطر المتوافقة مع المعايير الدولية، والآليات والمسارات العملية لتيسير الوصول إلى الأسواق عبر الحدود، بما يعكس الأولويات المشتركة المتعلقة بنزاهة الأسواق، وحماية المستثمرين، وتحقيق النمو المستدام. وتؤكد مشاركة الهيئة في المنتدى المالي الآسيوي التزامها بتعزيز الحوار الدولي في المجال التنظيمي، كما تعكس أجندة التطوير والتحول الشامل في أسواق رأس المال في دولة الإمارات، والتي تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً حيوياً يتمتع بمعايير حوكمة راسخة.