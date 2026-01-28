"الإمارات دبي الوطني كابيتال"تحصل على ترخيص لتقديم الخدمات المصرفية في الهند

أعلنت شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، حصولها على الموافقة التنظيمية على ترخيص تقديم الخدمات المصرفية التجارية من الفئة الأولى من هيئة تنظيم الأسواق المالية الهندية (SEBI)، الجهة المنظمة للسوق في الهند، لتصبح بذلك أول مؤسسة مصرفية استثمارية في الشرق الأوسط تحصل على ترخيص من الفئة الأولى.

ويتيح الترخيص لشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" تقديم مجموعة كاملة من خدمات أسواق رأس المال في الهند، والتي تغطي كامل مراحل معاملات الخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك العمل كمقدم خدمات مصرفية تجارية ومدير اكتتاب في اكتتابات أسواق رأس مال الأسهم - الاكتتابات العامة الأولية والاكتتابات اللاحقة وعمليات الإصدارات المؤسسية المؤهلة - بالإضافة إلى العمل كمنظم في عمليات الإصدارات المحلية لأسواق رأس مال الدين.

و قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "يمثل الحصول على ترخيص لتقديم الخدمات المصرفية التجارية في الهند إنجازاً مهماً لشركة ’الإمارات دبي الوطني كابيتال‘ والمجموعة ككل. وستسهم قدراتنا الموسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في تكملة عروض البنك الشاملة بسلاسة، بما يحقق قيمة أكبر للعملاء. إننا نتمتع بعلاقات متينة مع المستثمرين في الشرق الأوسط، وبالتالي نحن في مكانة تؤهلنا لتوجيه السيولة الإقليمية إلى أسواق رأس المال الهندية، وتعزيز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كبوابة لتحفيز التدفقات العابرة للحدود".

وتتيح الموافقة لشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" توسيع حضورها في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وتقديم خدمات مصرفية استثمارية مصممة خصيصاً لتلائم العملاء وظروف السوق الهندي، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية. وتعمل شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال الهند الخاصة المحدودة" المسجلة في مومباي، كامتداد لمنصة الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية لشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" في الإمارات ، مدعومة بتواجد محلي وحوكمة قوية ومجلس إدارة يضم كبار المديرين التنفيذيين في البنك.

ويتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بواحدة من أوسع شبكات المستثمرين في المنطقة، حيث تربطه علاقات مع عدد من صناديق الثروة السيادية، والمؤسسات الإقليمية والعالمية، والمكاتب العائلية، والمجموعات المحلية الرائدة، والمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.

رؤوس الأموال

ويتيح الترخيص لـ "الإمارات دبي الوطني كابيتال" توجيه رؤوس الأموال القادمة من الشرق الأوسط نحو الفرص المتاحة في أسواق الأسهم والسندات الهندية، حيث لا تزال المشاركة الإقليمية محدودة نسبياً على الرغم من الاهتمام الكبير بها.

وبحصول "الإمارات دبي الوطني كابيتال" على هذا الترخيص والدخول إلى الأسواق الهندية، تواصل الشركة تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تطورت إلى شراكة استراتيجية واسعة النطاق تشمل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والخدمات المالية.

وتم تأكيد الموافقة التنظيمية وسط نشاط غير مسبوق في أسواق رأس المال الهندية، لا سيما في قطاع الاكتتابات العامة الأولية للأسهم الذي يشهد حالياً أحجاماً مرتفعة بشكل مستمر. في عام 2025، بلغ إجمالي أحجام أسواق رأس مال الأسهم الهندية حوالي 56 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي ما جمعته الشركات الهندية حوالي 20 مليار دولار أمريكي من خلال الاكتتابات العامة الأولية، مسجلةً بذلك وللعام الثاني على التوالي رقماً قياسياً في جمع التمويل من خلال الاكتتابات العامة الأولية، ما يضع الهند بين أكثر أسواق العالم نشاطاً في إصدار الأسهم، ويتيح فرصاً كبيرة لـ "الإمارات دبي الوطني كابيتال" للتواصل مع الجهات المُصدرة للأسهم والمستثمرين عبر مجموعة من الاكتتابات القادمة، في ظل توقعات باستمرار زخم السوق في عام 2026.