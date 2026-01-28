34 % حصة المرأة من إجمالي المستثمرين العقاريين في دبي

يواصل السوق العقاري في دبي تسجيل مستويات قياسية من النشاط، مع مشاركة المرأة بشكل أكبر كعنصر مؤثر في دعم نمو السوق وتطوره، ليس فقط على مستوى الاستثمار، بل أيضاً من خلال التقدم نحو أدوار قيادية ومواقع صنع القرار داخل القطاع.

وخلال النصف الأول 2025، سجّل القطاع العقاري في دبي 125538 صفقة بقيمة إجمالية تقارب 431 مليار درهم، بدعم من ثقة عالية لدى المستثمرين وطلب مستمر عبر مختلف فئات السوق. ويمثل هذا الأداء نمواً بنسبة تتراوح بين 25 و26% من حيث القيمة وعدد الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري.

وتلعب المرأة دوراً متزايد الأهمية في هذا النمو. ففي النصف الأول من 2025، شاركت 30487 مستثمرة في السوق وسجلن 34792 صفقة بقيمة إجمالية 73.2 مليار درهم، ما يعكس تنامي ثقة المرأة ومشاركتها في الاستثمار العقاري. وتشكل المرأة اليوم نحو 34% من إجمالي المستثمرين العقاريين في دبي، في مؤشر واضح على التوجه نحو استثمارات طويلة الأمد وأكثر استقراراً.

وتعكس هذه المؤشرات تغيرات واضحة في المشهد العقاري بدبي، حيث لم تعد مشاركة المرأة تقتصر على الاستثمار فقط، بل تمتد إلى القيادة، وصناعة القرار، والمشاركة المستمرة في تطوير القطاع. ومع نضوج السوق، يتجه التركيز بشكل متزايد نحو تطوير الكفاءات، وبناء القيادات، وتعزيز المشاركة الشاملة لضمان استدامة الأداء والنمو على المدى الطويل.

وتدعم خطط دولة الإمارات هذا التوجه، حيث توضح استراتيجية مجلس الإمارات لدعم مشاركة المرأة في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وتعزيز مشاركة المرأة والرجل في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، ضمن أهداف الدولة لتعزيز التنافسية والنمو المستدام.

وقالت أديتي جونجهونوالا، رئيسة العمليات في «بانكي إنترناشيونال بروبرتيز»: دخل السوق العقاري في دبي مرحلة جديدة، حيث تتحول المشاركة الواسعة اليوم إلى قيادة أكثر عمقاً. فالمرأة لم تعد مجرد مستثمرة فاعلة في السوق، بل أصبحت تسهم في تشكيل النقاشات المتعلقة بالاستراتيجية والنمو والاستدامة طويلة الأمد. وتعزيز مسارات تطور المرأة نحو الأدوار القيادية والتشغيلية يُعد عنصراً أساسياً للحفاظ على زخم القطاع وخلق قيمة مستدامة.