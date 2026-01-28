إغلاق «صندوق مبادلة كابيتال للاستثمار المشترك – الأول» بقيمة 554 مليون دولار

أعلنت «مبادلة كابيتال»، شركة إدارة الأصول التابعة لـ «مبادلة للاستثمار»، عن الإغلاق النهائي لصندوقها الأول للاستثمار المشترك، «صندوق مبادلة كابيتال للاستثمار المشترك – الإصدار الأول»، بقيمة بلغت 554 مليون دولار. وجاء الإغلاق متجاوزاً بشكلٍ لافت الهدف الأصلي للصندوق البالغ 400 مليون دولار، بعد رفع الحد الأقصى الأولي من 500 مليون دولار، استجابة للإقبال القوي والطلب المتزايد من المستثمرين.

وجمع الصندوق رؤوس أموال من قاعدة عالمية متنوعة من المستثمرين المؤسسيين في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، شملت التزامات من مديري الأصول والمؤسسات المالية والمؤسسات الوقفية الخيرية، إلى جانب المكاتب العائلية. ويركز الصندوق على تنفيذ استثمارات مباشرة في الأسهم الخاصة عبر استثمارات مشتركة إلى جانب جهات راعية رائدة تتمتع بسجل حافل وخبرة راسخة، مستهدفاً شركات عالية الجودة ضمن قطاعات تشمل الخدمات المالية، وخدمات الرعاية الصحية، والبرمجيات، والإعلام والترفيه، والتعليم.

وقال ماكسيم فرانزيتي وفاطمة النعيمي، الرئيسان المشاركان في مبادلة كابيتال سولوشنز: «يعكس الإنجاز الثقة التي يوليها شركاؤنا لقدرتنا على استقطاب وتنفيذ فرص استثمارية جاذبة، ويؤكد متانة نهجنا الرائع في الاستثمار المشترك. كما أن الزخم الذي نشهده اليوم يعزز ثقتنا مع مواصلتنا توسيع منصتنا للاستثمارات من أطراف ثالثة، وتوظيف رؤوس الأموال في فرص عالية الجودة إلى جانب نخبة من أبرز الجهات الراعية على مستوى العالم».

ويؤكد هذا الإغلاق الناجح قدرة «مبادلة كابيتال» على الوصول إلى فرص استثمارية حصرية من خلال شبكتها العالمية وقدراتها المؤسسية المتقدمة في مجالي الاكتتاب والتقييم الاستثماري، بما يمنحها ميزة تنافسية واضحة عبر مختلف دورات السوق. كما تعكس التغطية التي تجاوزت المستهدف الثقة القوية للمستثمرين في هذا النموذج الاستثماري المتميز وما يحظى به من إقبالٍ واسع.