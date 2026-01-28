اتفاقية بين «أدنوك» و«طاقة» لتزويد منطقة «تعزيز» الصناعية بالرويس بخدمات المرافق

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة) الأربعاء، توقيع اتفاقية لشراء خدمات المرافق مدتها 27 عاماً لتزويد منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية في مدينة الرويس الصناعية بخدمات المرافق الأساسية. وتشمل الاتفاقية إنشاء محطة لتوفير خدمات المرافق وتوريدها.

وستعمل «أدنوك» و«طاقة»، بموجب الاتفاقية، بشكل مشترك لتطوير مشروع المرافق المركزية، الذي يتضمن الربط بشبكة الكهرباء، وإنتاج البخار، وتبريد العمليات الصناعية، إضافة إلى مرافق المياه ومياه الصرف المختلفة اللازمة لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي.

وقال فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة «طاقة»: إن الاتفاقية تعزز دور الشركة في تمكين النمو الصناعي في دولة الإمارات عبر تطوير مشروع سيوفر بنية تحتية للمرافق تتسم بالموثوقية والكفاءة لخدمة «تعزيز» في إنتاج الكيماويات والوقود الانتقالي. وأضاف: «من خلال الشراكة طويلة الأجل مع «أدنوك»، نسهم في دعم عملية تنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ونستثمر في بنية تحتية إستراتيجية ومستدامة ستسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتمتلك كل من «أدنوك» و«طاقة» سجلاً حافلاً بالنجاح في قطاعي الطاقة والمرافق، وتعملان معاً على تطوير منشأة عالمية المستوى في الرويس».

خطوة مهمة

وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لـ «تعزيز»: «تعد الاتفاقية طويلة الأمد مع شركة «طاقة» خطوة مهمة في جهود «تعزيز» لتسريع تنفيذ خططها وإستراتيجيتها على المدى البعيد، والإسهام في دفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية، حيث تعد المرافق والبنية التحتية ذات الموثوقية العالية ركيزة أساسية لعملياتنا، وستسهم في تمكين «تعزيز» من تصنيع الكيماويات والوقود الانتقالي على مستوى عالمي».

وتعتبر الاتفاقية خطوة بارزة في مسيرة تطوير منظومة «تعزيز»، حيث من المقرر أن تنتج 4.7 ملايين طن سنوياً من المواد الكيماوية مع بدء الإنتاج في عام 2028، وهذا يشمل الميثانول، والأمونيا منخفضة الكربون، وكلوريد البوليفينيل، وكلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية.

وكان قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة» قد أعلن في الآونة الأخيرة عن عددٍ من المشاريع الجديدة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في المنطقة، بما في ذلك مشروع محطة «الظفرة» العاملة بتوربينات الغاز بقدرة 1 جيجاواط هنا في دولة الإمارات، إضافة إلى محطتين جديدتين عاليتي الكفاءة لتوليد الكهرباء بقدرة 3.6 جيجاواط، وهما «رُماح 2» و«النعيرية 2» في المملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة مع كل من شركة «جيرا» ومجموعة «البواني».