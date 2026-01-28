إطلاق «حي دبي للذهب» كمركز عالمي لتجارة المجوهرات في دبي

53.41 مليار دولار صادرات الدولة من الذهب 2024 - 2025

02 مرتبة الإمارات في أكبر وجهات تجارة الذهب عالمياً

أطلقت شركة «إثراء دبي» رسمياً «حي دبي للذهب»، الوجهة المتكاملة المصممة خصيصاً لتعزيز مكانة الإمارة أهم وجهة عالمية لتجارة الذهب والمجوهرات.

ويُشكل هذا الإطلاق مرحلة جديدة في مسيرة تطور دبي كمركز عالمي للتجارة والتجزئة والأعمال.

وقد جرى تطوير «حي دبي للذهب» وجهة موحدة تجمع كامل سلسلة القيمة لقطاع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في موقع واحد، لتشمل البيع بالتجزئة والسبائك وتجارة الجملة والاستثمار.

ويسهم الحي في ترسيخ مكانة دبي إحدى أكثر الوجهات العالمية موثوقية في مجال تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة من خلال توحيد هذه الأنشطة.

وجرى الكشف عن الحي بحضور معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والدكتور جمعة المطروشي، مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمارات والشراكات في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وعصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي» إلى جانب نخبة من كبار التجار العاملين في المنطقة منذ سنوات طويلة.

ويعكس الإطلاق الدور المتواصل لدولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، إذ صدّرت الدولة ما يقارب 53.41 مليار دولار من الذهب خلال عامي 2024 و2025، مع شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم سويسرا والمملكة المتحدة والهند وهونغ كونغ وتركيا، ما يُرسخ مكانة الإمارات ثاني أكبر وجهة عالمياً من حيث تجارة الذهب المادي.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن هذا الإعلان يشكل جزءاً مهماً من مسيرة تطوير التجارة العالمية، إذ يوفر للمستثمرين والمتعاملين في السوق وصولاً غير مسبوق إلى أحد أكثر مراكز تداول الذهب نشاطاً وثقة على مستوى العالم، موضحاً أن هذه المبادرة تُعزز مكانة دبي بوابة عالمية لتجارة الذهب والمجوهرات، وجزءاً أساسياً في منظومة التجارة العالمية.

من جانبه، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي»: يُمثّل إطلاق حي دبي للذهب فصلاً جديداً وبالغ الأهمية في قطاع الذهب والمجوهرات في الإمارة.

ويجمع الحي منظومة متنوعة وواسعة من التجّار والمستثمرين وتجّار التجزئة والعلامات التجارية العالمية، من خلال الجمع بين التراث والقدرات التشغيلية والفرص الاستثمارية، بما يخدم المتسوّقين والزوّار عبر الأسواق الدولية وممرات التجارة العالمية الرئيسة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُمثّل إطلاق حي دبي للذهب محطة فارقة في مسيرة تطور مدينتنا وجهة عالمية للتجارة والثقافة والسياحة.

وبالاستناد إلى رؤية قيادية طموحة، وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، يُسهم هذا المشروع التحولي في تعزيز موقعنا أحد أبرز المراكز العالمية لتجارة الذهب والمجوهرات، إلى جانب ابتكار تجارب جديدة وملهمة للزوّار والمقيمين على حد سواء.

ويُعد الذهب جزءاً أصيلاً من النسيج الثقافي والتجاري لدبي، إذ يرمز إلى إرثها العريق وازدهارها وروح المبادرة المتجذّرة فيها.

ومن خلال هذه الوجهة البارزة، لا نكتفي بالاحتفاء بهذا الإرث، بل نعيد تصوّره بما يتماشى مع حقبة جديدة يقودها الإبداع والاستدامة».

ويوحد «حي دبي للذهب» مختلف أنشطة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ضمن وجهة واحدة بصفته «الموطن الجديد للذهب»، كما يضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية الراسخة في هذا القطاع، مقدماً تنوعاً استثنائياً وجودة عالية وقيمة مضافة للمشترين والتجّار والمستثمرين على حدّ سواء.

إن ما يميز «حي دبي للذهب» عالمياً هو التنوّع غير المسبوق في قاعدة جمهوره، إذ يجمع أحد أوسع أشكال التنوع في فئات المشترين والتجار والمستهلكين ضمن وجهة واحدة.

وخلال عام 2025 وحده، استقبل الحي متسوقين من أكثر من 147 جنسية، ما يعكس المكانة الفريدة لدبي كسوق عالمي حقيقي للذهب والمجوهرات.

ومن أبرز المعالم البارزة المرتقبة في الحي، إطلاق أول «ممشى للذهب» في العالم، وهو ممشى يتم إنشاؤه باستخدام الذهب ليشكل وجهة ومعلماً سياحياً فريداً لزوّار الحي، على أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على مراحل لاحقة.

ويضم «حي دبي للذهب» أكثر من 1000 تاجر تجزئة في قطاعات الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور ومستحضرات التجميل ونمط الحياة، بما في ذلك متاجر رئيسة لعلامات عالمية مرموقة مثل «مجوهرات جوهرة» و«مالابار للذهب والألماس» و«الرميزان» و«تانيشك للمجوهرات»، فيما أعلنت «جويالوكاس» عن خطط لافتتاح متجر رئيس بمساحة 24 ألف قدم مربعة، ليكون الأكبر للعلامة في منطقة الشرق الأوسط.

كما يسهم «حي دبي للذهب» في تعزيز العرض الأوسع لدبي في مجالي التجزئة والسياحة، إذ تدعمه أكثر من 1000 غرفة فندقية موزعة على ستة فنادق، ما يوفر سهولة الوصول للزوار الدوليين والمشترين وشركاء التجارة.

وأسهم إدخال مسارات «Big Bus» السياحية إلى الحي في عام 2025 في تعزيز سهولة الوصول إليه وجاذبيته السياحية، وترسيخ دوره وجهة رئيسة لتسوّق الذهب والمجوهرات.