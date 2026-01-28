إطلاق «حي دبي للذهب» كمركز عالمي لتجارة المجوهرات في دبي

53.41 مليار دولار صادرات الدولة من الذهب 2024 - 2025
02 مرتبة الإمارات في أكبر وجهات تجارة الذهب عالمياً
ويُشكل هذا الإطلاق مرحلة جديدة في مسيرة تطور دبي كمركز عالمي للتجارة والتجزئة والأعمال.
وقد جرى تطوير «حي دبي للذهب» وجهة موحدة تجمع كامل سلسلة القيمة لقطاع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في موقع واحد، لتشمل البيع بالتجزئة والسبائك وتجارة الجملة والاستثمار.
ويسهم الحي في ترسيخ مكانة دبي إحدى أكثر الوجهات العالمية موثوقية في مجال تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة من خلال توحيد هذه الأنشطة.
ويعكس الإطلاق الدور المتواصل لدولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، إذ صدّرت الدولة ما يقارب 53.41 مليار دولار من الذهب خلال عامي 2024 و2025، مع شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم سويسرا والمملكة المتحدة والهند وهونغ كونغ وتركيا، ما يُرسخ مكانة الإمارات ثاني أكبر وجهة عالمياً من حيث تجارة الذهب المادي.
ويجمع الحي منظومة متنوعة وواسعة من التجّار والمستثمرين وتجّار التجزئة والعلامات التجارية العالمية، من خلال الجمع بين التراث والقدرات التشغيلية والفرص الاستثمارية، بما يخدم المتسوّقين والزوّار عبر الأسواق الدولية وممرات التجارة العالمية الرئيسة.
وبالاستناد إلى رؤية قيادية طموحة، وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، يُسهم هذا المشروع التحولي في تعزيز موقعنا أحد أبرز المراكز العالمية لتجارة الذهب والمجوهرات، إلى جانب ابتكار تجارب جديدة وملهمة للزوّار والمقيمين على حد سواء.
ويُعد الذهب جزءاً أصيلاً من النسيج الثقافي والتجاري لدبي، إذ يرمز إلى إرثها العريق وازدهارها وروح المبادرة المتجذّرة فيها.
ومن خلال هذه الوجهة البارزة، لا نكتفي بالاحتفاء بهذا الإرث، بل نعيد تصوّره بما يتماشى مع حقبة جديدة يقودها الإبداع والاستدامة».
إن ما يميز «حي دبي للذهب» عالمياً هو التنوّع غير المسبوق في قاعدة جمهوره، إذ يجمع أحد أوسع أشكال التنوع في فئات المشترين والتجار والمستهلكين ضمن وجهة واحدة.
وخلال عام 2025 وحده، استقبل الحي متسوقين من أكثر من 147 جنسية، ما يعكس المكانة الفريدة لدبي كسوق عالمي حقيقي للذهب والمجوهرات.
كما يسهم «حي دبي للذهب» في تعزيز العرض الأوسع لدبي في مجالي التجزئة والسياحة، إذ تدعمه أكثر من 1000 غرفة فندقية موزعة على ستة فنادق، ما يوفر سهولة الوصول للزوار الدوليين والمشترين وشركاء التجارة.
وأسهم إدخال مسارات «Big Bus» السياحية إلى الحي في عام 2025 في تعزيز سهولة الوصول إليه وجاذبيته السياحية، وترسيخ دوره وجهة رئيسة لتسوّق الذهب والمجوهرات.