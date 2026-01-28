2.6 مليار درهم أرباح «بنك رأس الخيمة» بنمو 26 %

سجل بنك رأس الخيمة الوطني صافي ربح قدره 2.6 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 25.7% عن العام الذي سبقه، فيما ارتفع الربح الصافي في الربع الرابع بنسبة 36.9% إلى 386 مليون درهم، وبلغت الإيرادات التشغيلية 5.2 مليارات درهم، بنمو 10% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال الربع الرابع 2025 بنسبة 9.8% لتصل إلى 1.273 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الأصول 105 مليارات درهم، بنمو 18.9% خلال عام 2025 (بزيادة قدرها 16.7 مليار درهم مقارنة بديسمبر 2024)، كما زادت الودائع على أساس سنوي بنسبة 18.1% لتصل إلى 70.5 مليار درهم، وارتفع إجمالي القروض والسلف 11.7% ليصل إلى 55.9 مليار درهم.

وأوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة دفع قدرها 48.6% (63 فلساً للسهم) لينظر فيها المساهمون ويوافقوا عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

وقال البنك في بيان، كان أداء السنة المالية 2025 مدعوماً بهامش صافي فائدة بلغ 4.3%، ونسبة ودائع جارية وادخارية (CASA) رائدة على مستوى القطاع بلغت 65%، إلى جانب نمو سنوي قدره 29% في الدخل من غير الفوائد، مدفوعاً بأنشطة إدارة الثروات، وإيرادات صرف العملات الأجنبية، ودخل الاستثمارات.

وقد نمت الميزانية العمومية للبنك بمقدار 16.7 مليار درهم على أساس سنوي، مع ارتفاع إجمالي القروض والسلف بنسبة 11.7% ليصل إلى 56 مليار درهم، وزيادة الودائع بنسبة 18%، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة، من بينها منتجات إدارة ثروات جديدة، وقدرات مدفوعات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الوساطة في الأصول المشفّرة، وخدمات حسابات الضمان للشركات.

وتحسّنت نسبة القروض المتعثّرة إلى 1.9% مقارنةً بـ 2.2% للفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقرّت نسبة كفاية رأس المال عند 18.1%، بما يفوق المتطلبات الرقابية بهامش مريح.