«مالية عجمان» تفوز بجائزة منصة الدفع الأكثر ابتكاراً

حصدت دائرة المالية في عجمان جائزة «منصة الدفع الرقمية الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي» ضمن جوائز Global Business Outlook المرموقة، عن منصتها الرائدة «سداد عجمان».

وتأتي الجائزة تقديراً للجهود المستمرة التي تبذلها دائرة المالية بعجمان لتطوير حلول رقمية متكاملة تسهم في تسهيل عمليات سداد الرسوم الحكومية، وتعزيز التحوُّل الرقمي في الإمارة.

وتُعد «سداد عجمان» منصة دفع رقمية ذكية متميزة تم تطويرها لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية عبر نظام تحصيل موحد للإيرادات الحكومية بطريقة آمنة ومبتكرة وبالاعتماد على أحدث التقنيات، مع توفير قنوات وطرق دفع متعددة تمكّن من دفع رسوم الخدمات بكل سهولة وأمان.

وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن حصول الدائرة على الجائزة يعتبر إنجازاً جديداً يعكس ريادة الدائرة في مجال التحول الرقمي وتبنّي الابتكار لتحقيق نتائج متميّزة ومُستدامة على مستوى العمل الحكومي.

وقال: «تقدم منصة «سداد عجمان» تجربة متميزة تسعد المتعامل لكونها تؤمّن له السهولة والسرعة والأمان في الحصول على الخدمة التي يريدها، مترجمة التزامنا بتبنّي أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية لتقديم خدمات تلبّي احتياجات متعاملينا وتفوق تطلعاتهم أيضاً».