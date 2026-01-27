غرفة دبي العالمية تستعرض فرص قطاع الأغذية المحلي خلال «جلفود»

نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لقاء أعمال على هامش فعاليات معرض «جلفود 2026»، الحدث السنوي الأكبر عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو بدبي خلال الفترة من 26 لغاية 30 يناير الجاري.

وبمشاركة 410 ممثلين لشركات عالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، استعرض لقاء الأعمال أحدث البيانات السوقية وأهم التوجهات التي تسهم في رسم ملامح القطاع في الإمارات، كما تضمّن اللقاء عروضاً تقديمية سلطت الضوء على المكانة التنافسية التي تتمتع بها دبي كونها مركزاً عالمياً رائداً في تجارة وصناعة الأغذية والمشروبات.

نمو ملحوظ

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في دبي نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالاقتصاد القوي والنمو السكاني وازدهار السياحة. ويشكل معرض «جلفود» منصة مهمة لتأسيس شراكات عالمية واستكشاف الفرص الجديدة. ونحرص على توفير بيئة ديناميكية داعمة للقطاع، وربط الشركات العالمية بالفرص المحلية وتمكينها من التوسع إقليمياً وعالمياً.

وأظهر عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية خلال اللقاء، حسب بيانات جمارك دبي، تحقيق واردات دبي من منتجات الأغذية والمشروبات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.1% خلال الفترة 2014 – 2024. وخلال ذات الفترة سجلت صادرات الإمارة من هذه المنتجات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.4%، فيما سجلت إعادة التصدير نمواً مركباً بنسبة 5.4%.

وتم خلال العرض التعريفي تسليط الضوء على إحصاءات مبنية على بيانات مؤسسة «يورومونيتر» والتي أظهرت أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة بلغت 17.3 مليار دولار خلال 2025، فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 1.2 مليار دولار، مع توقعات بأن يسجل هذا الإنفاق معدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% حتى 2029.

جاذبية استثمارية

وسلط العرض التعريفي الضوء على استقطاب قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 576 مليون دولار خلال الفترة 2021 -2025، بحسب بيانات «إف دي آي إنتليجنس». وخلال الفترة 2021 - 2025، استقطب قطاع تكنولوجيا المطاعم في الدولة استثمارات بقيمة 898.8 مليون دولار.

وركز العرض التعريفي على توقعات ارتفاع مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في الإمارات من 9.75 مليارات دولار في 2025، ليسجل معدل نمو سنوي مركب 4.7% حتى 2030. واستحوذت منتجات اللحوم على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة خلال 2025، محققة مبيعات بالتجزئة بقيمة 3.1 مليارات دولار، مع توقعات بأن تسجل معدل نمو سنوي مركب 5.1% حتى 2030. وجاءت الخضروات في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 2.7 مليار دولار في العام 2025، مع توقعات بتحقيقها معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.8% خلال الفترة ذاتها.

ولفت العرض التعريفي إلى توقعات بارتفاع مبيعات التجزئة من الأغذية المعلبة في دولة الإمارات من 7.68 مليارات دولار في 2025، لتسجل معدل نمو سنوي مركب 5.4% حتى 2030. وتستحوذ المواد الغذائية الأساسية على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 2.7 مليار دولار في 2025، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، تليها في المرتبة الثانية منتجات الألبان بمبيعات قيمتها 2.3 مليار دولار في 2025، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 4.7% في ذات الفترة.

وأشار العرض التعريفي إلى توقعات بتسجيل مبيعات التجزئة من المشروبات الغازية في الإمارات معدل نمو سنوي مركب 6.1% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، لتصل مبيعاتها إلى 4.5 مليارات دولار. وجاءت مشروبات الشاي والقهوة الجاهزة للشرب أسرع الفئات نمواً، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب 9% لمشروبات الشاي و8.3% لمشروبات القهوة خلال الفترة من 2025 إلى 2030.