«أراضي دبي» تكشف تفاصيل أجندة «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أجندة الأعمال الخاصة بمؤتمر «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، الحدث الدولي المتخصص في تكنولوجيا العقارات، والذي يُنظّم تحت إشراف الدائرة وتستضيفه إمارة دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يومي 4 و5 فبراير 2026.

ويأتي الإعلان عن جدول الأعمال في توقيت يشهد فيه القطاع العقاري العالمي تحولات متسارعة تقودها التكنولوجيا والبيانات وحوكمة الأسواق، حيث يقدّم المؤتمر منصة دولية تجمع صُنّاع القرار في التطوير العقاري، والاستثمار، والجهات الحكومية، وشركات التكنولوجيا العقاريّة، والمؤسسات الاستثمارية، ضمن حوار يربط بين الابتكار والتنظيم ورأس المال في واحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً وشفافية على مستوى العالم.

التكنولوجيا والبيانات

وحدّدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي محاور وجدول أعمال مؤتمر «بروبتيك كونيكت» ضمن إطار استراتيجي يعكس أولويات المرحلة المقبلة للقطاع العقاري، ويؤكّد مكانة الدائرة كمرجعية تنظيمية مؤثرة في صياغة توجهات القطاع العقاري على المستويين الإقليمي والدولي، عبر كلمات رئيسية وجلسات رفيعة المستوى تناقش محاور تشمل: دور التكنولوجيا والبيانات في إعادة تشكيل منظومة التطوير والاستثمار وإدارة الأصول، وتحولات تدفقات رأس المال وتطوّر نماذج الاستثمار في الأسواق الجديدة، ودور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المحافظ العقارية وتطوير المدن الذكية والمشاريع الكبرى، ودمج الاستدامة ضمن التخطيط الحضري طويل الأمد، إلى جانب الأطر التنظيمية المتقدمة بوصفها عامل تمكين للابتكار العقاري، والترميز العقاري وتقنيات البلوك تشين وتوسيع فرص الوصول إلى رأس المال.

اليوم الأول

ووفقاً للأجندة يركّز اليوم الأول على التحوّل في الإطارين التشغيلي والاستثماري، عبر جلسات تتناول محفّزات التغيير في العقار العالمي عبر التكنولوجيا والبيانات وآفاق النمو الجديدة، وكيفية بناء تجارب ضيافة من خلال تحسين التكامل بين التكنولوجيا والتصميم لدفع الابتكار، ويتبع ذلك محور تدفقات رأس المال واستراتيجيات الاستثمار في الشرق الأوسط وتأثيرها المتصاعد على المشهد العقاري العالمي، إلى جانب جلسات تناقش جاهزية القطاع للتكيّف مع المستهلك الجديد في المنطقة ومتغيرات الطلب، وأثر الأدوات الرقمية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة إدارة المحافظ العقارية وتحسين القرارات الاستثمارية، إضافة إلى دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في نقل السوق من التنظيم إلى تمكين الابتكار وتسريع التحوّل التقني، وصولاً إلى محور يركز على تنفيذ المشاريع الكبرى على نطاق واسع عبر دمج التكنولوجيا والاستدامة ضمن مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان جاهزية طويلة الأمد.

اليوم الثاني

تتواصل في اليوم الثاني الجلسات وتسلط الضوء على أبرز القضايا والاتجاهات التي تهم القيادات التنفيذية العالمية، بما يدعم قدرتهم على تعزيز التنافسية ومواكبة تطورات القطاع العقاري في دبي والمنطقة والعالم. كما ستتناول الأجندة سُبل الارتقاء بتجربة المتعاملين والمستأجرين في المجتمعات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في إدارة الأصول والمرافق وصياغة نماذج تشغيل جديدة لقادة القطاع، إضافة إلى كيفية توسيع أثر التكنولوجيا عملياً عبر تقليل الفجوة بين الرؤية والتنفيذ على أرض الواقع. كما تسلّط الجلسات الضوء على مسارات التمويل والاستثمار والترميز كقنوات جديدة لاستقطاب رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تطوّر مفهوم السكن المميز وارتباطه بالمشاريع ذات العلامات التجارية، وبناء الجيل المقبل من العقارات الذكية عبر توظيف التكنولوجيا منذ مراحل التخطيط، إضافة إلى توظيف معايير الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة بوصفها رافعة للابتكار، وصعود مراكز البيانات كفئة أصول استثمارية محورية.

التكنولوجيا العقارية

ويشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين وقادة القطاع من أبرز الشركات العقارية والاستثمارية والتكنولوجية إقليمياً ودولياً، إلى جانب معرض مصاحب يضم شركات التكنولوجيا العقارية والمنصات الرقمية ومزودي الحلول الذكية وشركات إدارة الأصول والاستشارات والبنية التحتية الرقمية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على تطبيقات عملية تعكس اتجاهات السوق القادمة.

ويعكس تنظيم «بروبتيك كونيكت» في الإمارة التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدعم منظومة عقارية متكاملة تقوم على الابتكار والشفافية وحوكمة الأسواق وتمكين الاستثمار المستدام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للإمارة لتعزيز تنافسية القطاع العقاري وترسيخ مكانته العالمية.