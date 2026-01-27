«كريم باي» توسع خدمات الحوالات المالية

أعلنت «كريم باي»، منصة المدفوعات الرقمية ضمن تطبيق «كريم»، عن توسيع خدمات الحوالات المالية الدولية عبر إطلاق ثلاث خدمات جديدة رئيسية تشمل التحويل إلى المحافظ الإلكترونية في مصر، وخدمة الاستلام النقدي في لبنان، وتحسين خدمات التحويل إلى المحافظ الإلكترونية والاستلام النقدي في الفلبين، ما يجعل دعم العائلات وإدارة الشؤون المالية خارج الدولة أسهل وأسرع من أي وقت مضى للمقيمين في دولة الإمارات.

وتتيح «كريم باي» إرسال الحوالات المالية إلى أكثر من 35 دولة، بما في ذلك بعض أكبر الوجهات للحوالات المالية عالمياً مثل الهند، وباكستان، ومصر، والفلبين، وكندا، وأوروبا، والمملكة المتحدة. كما توفّر الخدمة وسيلة سريعة وآمنة لدعم العائلات وإدارة الالتزامات المالية في الخارج، مع إنجاز بعض الحوالات خلال ثوانٍ معدودة. كما يستفيد مشتركو كريم بلس من أسعار حصرية ورسوم مخفّضة على خدمات كريم باي.

وقال محمد السعدي، نائب رئيس «كريم باي»: يسعدنا توسيع خدمات الحوالات المالية عبر حلول تلبّي احتياجات حقيقية لعملائنا. يشهد استخدام المحافظ الإلكترونية في مصر نمواً متسارعاً، لا سيما بين فئة الشباب. وفي لبنان، أدّت الأزمة المصرفية إلى الحاجة لوسائل موثوقة لإرسال الدولار الأمريكي عبر الاستلام النقدي. أما في الفلبين، التي تُعد واحدة من أكبر وجهات الحوالات المالية في العالم، فقد قمنا بتحسين سرعة التحويل بشكل كبير من خلال الربط المباشر مع GCash، إلى جانب إضافة خيار الاستلام النقدي الذي يُعد ضرورياً للعديد من العملاء. سواء لدعم العائلات، أو تغطية الرسوم الدراسية، أو إدارة الالتزامات المالية في الوطن، أردنا أن نجعل الحوالات العابرة للحدود أبسط وأسرع وأكثر توفيراً.

ويُقدَّر حجم الحوالات المالية عبر ممر الإمارات–الفلبين بنحو 3.5 مليارات دولار سنوياً، ما يجعله أحد أكبر وجهات الحوالات في العالم، حيث يتم استلام نحو 30% من الحوالات نقداً. كما تُقدَّر قيمة سوق الحوالات بين الإمارات ومصر بنحو 8.1 مليارات دولار أمريكي سنوياً. أما لبنان فيواجه تحديات خاصة في ظل أزمة السيولة المستمرة وتراجع الثقة في القطاع المصرفي إلى أدنى مستوياتها، ما يجعل خدمات الاستلام النقدي ضرورية لأكثر من مليوني لاجئ إضافة إلى شريحة واسعة من غير المتعاملين مع البنوك.