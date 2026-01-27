أول حضور لـ«علي بابا دوت كوم» في «جلفود»

سجّلت منصة «Alibaba.com» العالمية الرائدة في التجارة الإلكترونية مشاركتها الأولى في معرض «جلفود 2026»، في محطة مفصلية تعكس توسّع حضورها وتفاعلها مع مجتمع الأعمال في الإمارات ودول الخليج.

وتواجد ممثلو «Alibaba.com» في موقع المعرض طوال فترة انعقاده، حيث رحّبوا بالمصدّرين والمستوردين والتجّار وتجار الجملة والمصنعين، لإتاحة الفرصة للقاء الفريق مباشرة والتعرّف على كيفية مساهمة أدوات التوريد والبيع المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من ممارسة التجارة عبر الحدود بكفاءة أعلى.

وتربط «Alibaba.com» أكثر من 50 مليون مشترٍ نشط عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة، وتوفّر الوصول إلى ما يزيد على 200 مليون منتج ضمن أكثر من 40 قطاعاً. وتعمل المنصة بشكل متزايد على دعم الشركات في منطقة الشرق الأوسط، تماشياً مع تنامي الطلب على سلاسل توريد إقليمية، منخفضة التكلفة، ومهيأة للتجارة الدولية.

تأتي مشاركة «Alibaba.com» في «جلفود» في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) نمواً وتنوّعاً متسارعاً على المستوى العالمي. ووفقاً لوزارة التجارة الأمريكية، من المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية بين الشركات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب من خانتين يبلغ نحو 14.5%، ليصل إلى 3.6 تريليونات دولار بحلول 2026، ما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة أمام شركات دول مجلس التعاون الخليجي المؤهلة للاستفادة من التوريد القريب إقليمياً وسلاسل الإمداد الإقليمية.

ويمثل «جلفود 2026» أول مشاركة لـ «Alibaba.com» في معرض تجاري إقليمي عام رئيسي في منطقة الخليج، ما يجعل الحدث بمثابة فرصة للتعرّف على الفريق بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الراغبة في التوسع عالمياً عبر منصة B2B عالمية موثوقة.