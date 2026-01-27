«محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة» تستعرض قدرات رواد الأعمال في «جلفود»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن مشاركتها في معرض «جلفود 2026»، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 30 يناير الجاري، حيث حرصت على إشراك مجموعة من رواد الأعمال المتميزين لاستعراض المنتجات والخبرات الإماراتية في قطاع الأغذية والمشروبات.

وتعزز المؤسسة حضورها العاشر على التوالي في المعرض. فيما يستعرض جناح الإمارات أبرز الشركات الإماراتية الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات، بما في ذلك مجموعة رئيسية تضم 10 من أعضاء المؤسسة المميزين في هذا القطاع. وتؤكد هذه المشاركة التزام الإمارة بتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة عالميا، ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033.

ويقدم جناح الإمارات في هذه الدورة من المعرض نموذجاً تفاعلياً قائماً على الضيافة والقيم الثقافية الإماراتية. فمن خلال تنظيم حركة الزوار بطريقة موجهة للمشترين وسرد قصصي مميز، يتيح الجناح للزوار استكشاف العلامات التجارية، ولقاء المؤسسين، والاشتراك في محادثات تجارية مجدية.

ويشهد المعرض للمرة الأولى تواجد جميع أجنحة الدول المشاركة ضمن مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ما يسهم في تسليط الضوء على المشاركين ومواءمة حضورهم مع أهمية الموقع المميز لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي أصبح رمزاً عالمياً للابتكار ومواكبة المستقبل والقصص الملهمة. وباعتباره أكبر معرض لتوريد الأغذية والمشروبات في العالم، يوفر «جلفود» فرصاً مهمة لرواد الأعمال الإماراتيين للتواصل مع مجموعة دولية من الشركات والمشترين والموردين والوفود الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف بشأن قطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في دبي، والذي يعد ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارة.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: بتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمكين الشركات المحلية من خلال تزويدها بكافة أشكال الدعم التي تمكنها من تعزيز علاماتها التجارية محليا وإقليميا وعالميا. ويوفر معرض «جلفود» منصة مثالية لرواد الأعمال الإماراتيين للتواصل مباشرة مع المشترين والشركاء، واستثمار الفرص للدخول إلى الأسواق الواعدة.

وأضاف: حرصت المؤسسة على اختيار مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لطرح منتجاتها في الأسواق العالمية ضمن جناح دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، وهو ما يؤكد التزامنا بتوفير بيئة مناسبة قادرة على تمكين رواد الأعمال الإماراتيين ممن يمتلكون الطموح والقدرة على المنافسة من الانطلاق إلى العالمية. ويعكس دعم الفعاليات الدولية الكبرى التي تستضيفها دولة الإمارات مثل جلفود، حرصنا على بناء اقتصاد مرن ومتنوع، وكذلك مساعينا لتحويل أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى فرص حقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع، وتنويع إيراداتها، وترسيخ حضورها خارج دولة الإمارات.

وفي إطار جهود المؤسسة لدمج رواد الأعمال والمواهب الإماراتية في منظومة ريادة الأعمال، تسعى المؤسسة إلى تسهيل إطلاق 8,000 شركة إماراتية جديدة بحلول 2033، ما يرفع إجمالي عدد الشركات المدعومة إلى 27000 شركة، مقارنة بـ 19000 شركة في نهاية 2024. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من إجمالي شركات القطاع الخاص العاملة في دبي، ما يؤكد دورها الحيوي في دفع عجلة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام.