500 علامة تجارية تشارك بمعرض جواهر الإمارات 2026

ينطلق غداً الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة «معرض جواهر الإمارات 2026» في نسخته السابعة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والذي يستمر حتى الأول من فبراير، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 180 من صانعي المجوهرات وأكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية، ليواصل المعرض مسيرة نموه المتصاعدة منذ انطلاقه كأكبر منصة محلية للذهب والمجوهرات تجمع عارضين من المنطقة والعالم.

وتتوزع أجنحة المعرض هذا العام على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع، مع مشاركات من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا تشمل أجنحة من قطر ولبنان وإيطاليا وروسيا وتركيا وسنغافورة وتايلاند والهند وباكستان، حيث يعرض أحدث تصاميم الذهب والألماس والمجوهرات المصنّعة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، فضلاً عن مشاركة واسعة من العارضين الإماراتيين وجناح خاص يبرز إبداعات المصممين الإماراتيين الذين أثبتوا حضورهم بفاعلية في هذا المجال تحت مظلة منصة «صاغة الإمارات».

ويستقطب المعرض على مدار خمسة أيام نخبة من المصممين العالميين وعشاق المجوهرات وكبار المشترين وشخصيات بارزة، ويمثل منصة استراتيجية لدعم قطاع الذهب والمجوهرات وتعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي ودولي لهذه الصناعة، مستفيداً من توقيته في بداية العام الذي يعزز جاذبيته التجارية في ظل الطلب المتزايد على الذهب في الدولة، ومن النجاح اللافت للدورات السابقة الذي انعكس في اتساع المشاركات وتنامي قيمة المشتريات.