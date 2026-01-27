295 مليون درهم أرباح «البنك التجاري الدولي» في 2025

أعلن البنك التجاري الدولي، عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلاً أعلى ربحية في تاريخ البنك، ومحققاً تقدماً ملموساً في مسيرته نحو التحول الاستراتيجي. وارتفع صافي الربح إلى 311 مليون درهم، قبل الضريبة، وبزيادة قدرها 40% على أساس سنوي، وبلغ صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 295 مليون درهم بنمو 46%، ليُسجّل بذلك البنك أقوى أداء سنوي له على الإطلاق، ويعكس قوة الأداء التشغيلي ونجاح استراتيجية تحسين هيكل الميزانية.

كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 13% ليصل إلى 791 مليون درهم، مدفوعاً بالإدارة الفعالة للميزانية العمومية، وزيادة دخل الرسوم، وتحقيق الدخل من الأصول الاستراتيجية، بالإضافة إلى نمو صافي دخل الفوائد بنسبة 13% ليبلغ 389 مليون درهم، بدعم من تحسن مزيج ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) وتوسع هامش صافي الفائدة بنحو 15 نقطة أساس.

وتحسن ملحوظ في جودة الأصول، مع انخفاض صافي مخصصات الأصول بنسبة 33% على أساس سنوي، نتيجة معالجة القضايا المتراكمة السابقة.

وأشار البنك إلى نمو إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 22 مليار درهم، مدعوماً بالتوسع الاستراتيجي لمحفظة الاستثمارات، وزيادة ودائع المتعاملين بنسبة 3% لتصل إلى 15.9 مليار درهم، مع تحسن نسبة CASA بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي، بما يعزز كفاءة هيكل التمويل، والحفاظ على نسبة كفاية رأس المال القوية عند مستوى 17.2%، وهي أعلى من المتطلبات التنظيمية.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «يسعدني أن أعلن أن عام 2025 يُمثل محطة تاريخية للبنك التجاري الدولي، حيث حققنا أعلى أرباح في تاريخ البنك. إن هذا النمو الاستثنائي بنسبة 40% في صافي الربح قبل الضريبة يعكس التزام فريق العمل لدينا، والتنفيذ المنضبط لأولوياتنا الاستراتيجية. ويجسّد هذا الأداء القياسي حصيلة جهودنا المستمرة والتقدم الملموس في تعزيز ركائزنا المالية الأساسية».

تابع: هذا الإنجاز التاريخي يضع البنك في موقع قوي لمواصلة النجاح. ومع قاعدة صلبة، ورؤية استراتيجية واضحة، والتزام راسخ بإدارة المخاطر بحكمة، سنواصل البناء على هذا الزخم لتحقيق قيمة أكبر لعملائنا ومساهمينا وكافة أصحاب المصلحة خلال عام 2026 وما بعده».