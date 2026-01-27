باكستان تسجّل أكبر مشاركة في تاريخها بمعرض"جلفود 2026"

أكد أظهر حسين خوخر، المدير العام لقطاع الأغذية والزراعة في هيئة تنمية التجارة الباكستانية، أن مشاركة باكستان في معرض «جلفود 2026» تعدّ الأكبر في تاريخها، حيث تشارك نحو 200 شركة باكستانية، من بينها 67 شركة ضمن منصة «TDAP» الوطنية.

وقال خوخر، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن أكثر من 80 شركة باكستانية متخصصة في إنتاج وتصدير الأرز تشارك في المعرض لعرض الأرز البسمتي الباكستاني وأنواع أخرى يتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة، ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الزراعي الباكستاني.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد شريكاً تجارياً رئيسياً لباكستان، حيث تستحوذ على نحو 40 % من الصادرات الباكستانية، منوّهاً بوجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والتكامل الخلفي وزيادة القيمة المضافة وتطوير سلاسل الإمداد الغذائي.

وأوضح أن باكستان تركز حالياً على تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز الاستدامة وتطبيق أنظمة التتبع والشفافية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.