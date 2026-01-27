جمارك دبي تطلق مركز تدريب مشغلي أجهزة التفتيش الجمركي

تشارك جمارك دبي العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الذي يوافق 26 يناير من كل عام، في مناسبة تعكس الجهود الدولية لتعزيز سلامة المجتمع، ودعم التجارة الآمنة.

وكشفت جمارك دبي عن مشروعها الجديد «المركز المعتمد لتدريب مشغلي أجهزة التفتيش الجمركي»، الذي أطلقته الدائرة لرفع كفاءة التفتيش الجمركي وتطوير مهارات المفتشين وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز سلامة المجتمع ويدعم التجارة في الوقت ذاته، ويجعل من الإجراءات الجمركية نموذجاً عالمياً في اليقظة والالتزام.

وقال الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، يسعدنا أن نشارك دول العالم الاحتفال السنوي باليوم العالمي للجمارك والذي يوافق تاريخ تأسيس منظمة الجمارك العالمية، ويسرنا أن نعلن عن مشروع «المركز المعتمد لتدريب مشغلي أجهزة التفتيش الجمركي»، الذي يمثل ركيزة استراتيجية في منظومة حماية المجتمع، من خلال بناء كفاءات جمركية مؤهلة وقادرة على التعامل مع المخاطر الأمنية بكفاءة ويقظة عالية.

وتابع: إن المشروع يجسد التطبيق العملي لشعار منظمة الجمارك العالمية لعام 2026، عبر منظومة تدريب واعتماد مستدامة تضمن أعلى مستويات الالتزام والجاهزية في العمل الجمركي، نحن في جمارك دبي نضع تطوير العنصر البشري في صميم استراتيجيتنا، انطلاقاً من قناعتنا بأن كفاءة الإنسان هي العامل الحاسم في نجاح التقنيات والأنظمة الحديثة، ويسهم مشروعنا الجديد في تحقيق التوازن بين الرقابة الأمنية وتسريع الإجراءات الجمركية، بما يعزز ثقة المتعاملين ويدعم تنافسية دبي التجارية.