300 شركة إيطالية في «جلفود»

أكد ماتيو زوباس، رئيس الوكالة التجارية الإيطالية، أن مشاركة إيطاليا في معرض «جلفود 2026» تعكس التزامها بتعزيز حضور المطبخ الإيطالي الأصيل في منطقة الشرق الأوسط، من خلال جناح يضم أكثر من 300 شركة متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وقال، لوكالة أنباء الإمارات على هامش المعرض الذي انطلق أمس في دبي، إن الوكالة التجارية الإيطالية تركز خلال مشاركتها في المعرض على إبراز المطبخ الإيطالي كقوة ناعمة تجمع بين الجودة والقيمة والاستدامة، وتسهم في بناء شراكات طويلة الأمد مع دولة الإمارات، خاصة في قطاعات التجزئة والخدمات الغذائية.

وأضاف أن الجناح الإيطالي يستضيف أكثر من 40 درس طهي وورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعريف الطهاة والمشترين وأصحاب المطاعم والموزعين بفلسفة المطبخ الإيطالي التي تقوم على المزج بين المكونات واحترام التقاليد ونقل الثقافة الغذائية من جيل إلى جيل.

وأشار إلى أن إدراج المطبخ الإيطالي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو يؤكد مكانته العالمية باعتباره تعبيراً عن الهوية والثقافة وأسلوب الحياة وليس مجرد طعام أو منتج.